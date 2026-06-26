En robe crème, Kylie Jenner adopte une silhouette minimaliste qui fait réagir

Julia P.
@kyliejenner / Instagram

La personnalité de la téléréalité et femme d’affaires américaine Kylie Jenner a dévoilé un nouveau look pour sa marque, Kylie Cosmetics, dans une robe crème à l’esthétique épurée. Posant devant un fond blanc immaculé, elle a misé sur le minimalisme – un parti pris qui a immédiatement fait réagir ses abonnés.

Une robe crème en tulle léger

Au centre de cette campagne, une robe courte dans un délicat ton crème, taillée dans un tulle léger et vaporeux. Le modèle se distinguait par de fines bretelles, rehaussées de douces fronces de tulle façon volants, qui apportaient une touche de romantisme à l’ensemble. Une pièce aérienne et féminine, parfaitement dans l’air du temps. Pour laisser toute la place à cette robe, Kylie Jenner a opté pour une mise en beauté épurée, fidèle à l’esthétique minimaliste du shooting.

 

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Un parti pris minimaliste

Tout, dans cette campagne, mise sur la sobriété. Le fond blanc, l’absence d’accessoires et la palette de tons neutres concourent à un rendu épuré, où la robe et le visage de Kylie Jenner occupent toute l’attention. Cheveux bruns coiffés en chignon lisse, sourcils délicatement dessinés, fards neutres et lèvres beige : Kylie Jenner a opté pour un maquillage naturel et lumineux.

Avec cette robe crème et cette campagne épurée, Kylie Jenner prouve ainsi qu’elle sait aussi jouer la carte du minimalisme. Entre douceur du tulle et mise en beauté naturelle, elle signe une apparition élégante, au service de sa marque.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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