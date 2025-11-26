Méconnaissable, la transformation de Lily-Rose Depp choque les fans

L’actrice et mannequin franco-américaine Lily-Rose Depp s’affiche sous un nouveau jour dans « Werewulf », le prochain film de Robert Eggers, où elle donne la réplique à l’acteur britannique Aaron Taylor‑Johnson et l’acteur américano-italien Willem Dafoe. Les premières images de tournage, qui circulent en ligne, ont surpris de nombreux fans, tant Lily-Rose apparaît loin de son image glamour habituelle.

Une métamorphose physique déroutante

Sur les clichés issus du plateau britannique, Lily-Rose Depp apparaît sans maquillage, le visage marqué, avec une bouche et des traits volontairement durcis pour les besoins du rôle. Cette apparence « déglamourisée » tranche nettement avec l’image de muse de la mode à laquelle le public est habitué, ce qui explique la vague de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de fans parlent d’une « actrice méconnaissable », certains saluant « son engagement », d’autres se disant « choqués par la radicalité de la transformation ».

Un univers gothique au service du personnage

« Werewulf » s’inscrit dans la veine gothique chère au scénariste et réalisateur américain Robert Eggers, avec une ambiance sombre, médiévale et brumeuse, pensée pour mettre en avant la violence du mythe du loup‑garou. Aux côtés d’un Aaron Taylor‑Johnson ensanglanté en créature hurlante et d’un Willem Dafoe inquiétant, figé dans l’ombre, le visage brut de Lily‑Rose Depp renforce le contraste visuel et dramatique. Loin du glamour, son apparence semble annoncer un personnage vulnérable, possiblement hanté, qui subit de plein fouet l’horreur de cet univers.

Un pari d’actrice qui bouscule son image

En acceptant une transformation aussi peu flatteuse, Lily‑Rose Depp s’inscrit dans la lignée d’acteurs et d’actrices prêts à faire oublier leur statut d’icônes pour se fondre dans un rôle exigeant. Pour une comédienne souvent associée aux maisons de luxe et aux campagnes de mode, ce choix marque une volonté claire d’être prise au sérieux comme actrice de cinéma de genre.

En résumé, la transformation de Lily‑Rose Depp dans « Werewulf » ne laisse personne indifférent, et c’est précisément ce qui fait monter l’attente autour du film. En se montrant méconnaissable, elle confirme une évolution de carrière tournée vers des projets plus audacieux.

