Les plus beaux maillots vus sur les célébrités ce début d’été

En ce début d’été, les célébrités rivalisent d’audace sur les plages et les réseaux sociaux, adoptant des maillots qui allient style, confort et originalité. Zoom sur les huit silhouettes qui ont marqué la saison et inspiré les amoureuses du soleil.

Kylie Jenner : le retour des swim shorts Gimaguas

Kylie Jenner surprend avec des swim shorts signés Gimaguas, ornés de bretelles contrastantes et d’une coupe inspirée du surf. Idéals pour celles qui recherchent une couvrance légère sans sacrifier l’allure, ces shorts revisitent la tendance athlétique en douceur. À Saint-Tropez, la star les a associés à un crop top à logos, créant un décalage réussi entre glamour et décontraction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie Jenner Closet (@kyliejennercloset)

Hailey Bieber : imprimé guépard par Tropic of C

Hailey Bieber ose le léopard avec un bikini signé Tropic of C, associant sensualité et modernité. La brassière sous-buste et la culotte taille basse sculptent la silhouette, tandis que le motif animalier dynamise le teint. En postant ses photos à Ibiza, elle a contribué au succès viral de la pièce, démontrant que les imprimés sauvages restent une valeur sûre.

Sofia Richie Grainge : le monogramme Gucci en une pièce

Lors de ses vacances en France, Sofia Richie Grainge a opté pour un maillot une pièce monogrammé Gucci, combinant élégance intemporelle et couture. La coupe haute sur les hanches allonge la jambe, tandis que le motif GG apporte une touche de prestige sans ostentation. Accessoirisé d’un foulard en soie et de lunettes oversize, ce modèle prouve qu’un maillot une pièce peut se révéler ultra-chic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofia Richie Grainge (@sofiagrainge)

Emily Ratajkowski : bikini Burberry et bucket hat assorti

Emily Ratajkowski mise sur un bikini Burberry au tartan vintage, qu’elle complète d’un bucket hat coordonné. Ce duo mixe l’esprit heritage britannique à une silhouette audacieuse, parfaite pour les soirées plage. Les bretelles fines et la culotte échancrée mettent en valeur la taille et les hanches, tandis que le bob ajoute une note streetwear.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

Kim Kardashian : collaboration SKIMS x Roberto Cavalli

Kim Kardashian met en lumière sa collaboration SKIMS x Roberto Cavalli à travers un maillot sculptant, agrémenté d’imprimés floraux et d’inserts en mesh. Conçu pour épouser toutes les morphologies, il allie maintien et style couture. La coupe carrée du décolleté et les découpes latérales affirmées créent un jeu de volumes sophistiqué, parfait pour celles qui veulent allier confort et audace.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SKIMS (@skims)

Sophie Turner : turquoise et jupe légère

Sophie Turner choisit une deux-pièces turquoise associée à une jupe transparente, créant un contraste entre couleur vive et légèreté printanière. Le top triangle, réglable grâce à ses liens fins, s’adapte à toutes les morphologies, tandis que la jupe en voile apporte une note bohème. Un look parfait pour celles qui aiment jouer avec les superpositions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

Gabrielle Union : fruité et coloré avec BYDEEAU

Gabrielle Union partage un set BYDEEAU orné de motifs fruités, qui évoquent instantanément les tropiques. Le bandeau sans armatures offre un maintien naturel, tandis que la culotte taille haute galbe le ventre. Les couleurs vives et les imprimés ludiques insufflent une dose de bonne humeur, idéales pour illuminer les journées ensoleillées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabrielle Union-Wade (@gabunion)



Qu’il s’agisse de pièces monogrammées, d’imprimés animaliers ou de maillots sublimant chaque silhouette, ces dix personnalités démontrent que la mode balnéaire est résolument inclusive. Les créateurs et les stars n’hésitent plus à célébrer la diversité des corps, offrant une multitude d’inspirations pour profiter de l’été avec style et confiance.