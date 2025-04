Margot Robbie en bikini, six mois après la naissance de son fils

Margot Robbie savoure les joies simples de la vie de jeune maman. Aperçue récemment sur la plage de la Gold Coast, en Australie, l’actrice a attiré l’attention des paparazzis dans un bikini taille haute, 6 mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant.

Une parenthèse en famille sur les plages australiennes

La star du film « Barbie » a été photographiée durant le week-end de Pâques alors qu’elle profitait d’un moment de détente au bord de l’océan avec son mari, le producteur Tom Ackerley. Margot portait un bikini gris clair au style vintage, accompagné d’un collier doré gravé du mot « Mama », en hommage discret à son nouveau rôle de mère.

Radieuse et naturelle, elle affichait une silhouette sans artifice. Les clichés pris ce jour-là la montrent détendue, les cheveux mouillés par l’eau salée, notamment au bras de son compagnon, tous deux marchant tranquillement sur le sable australien.

Une maternité discrète

Le couple, marié depuis 2016, a accueilli un petit garçon en novembre 2024. Très discrets sur leur vie privée, Margot Robbie et Tom Ackerley n’ont à ce jour pas révélé le prénom de leur fils. Ils ont été aperçus avec lui à l’aéroport de Brisbane en début d’année, le bébé soigneusement enveloppé dans une couverture légère, porté contre son père.

Depuis la naissance, l’actrice n’a pas fait d’annonce publique ni partagé de clichés de son enfant sur les réseaux sociaux, préférant vivre cette nouvelle étape de sa vie en toute intimité, ce qui se comprend parfaitement.

Une pause entre deux projets cinématographiques

Cette sortie en bord de mer intervient à un moment de pause pour Margot Robbie, qui poursuit parallèlement sa carrière au cinéma. Elle est actuellement engagée dans le tournage de « Wuthering Heights », une adaptation du célèbre roman d’Emily Brontë, réalisée par Emerald Fennell. Elle y partage l’affiche avec l’acteur australien Jacob Elordi. La sortie du film est prévue pour 2026. Margot Robbie avait déjà collaboré avec Emerald Fennell sur « Promising Young Woman », un film acclamé par la critique qu’elle avait coproduit via sa société LuckyChap Entertainment.

En s’affichant sereine et épanouie sur la plage, Margot Robbie rappelle qu’il est possible de conjuguer maternité et carrière sans compromis. Loin des diktats ou des mises en scène excessives, elle choisit la discrétion et la sincérité.