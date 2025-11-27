En peignoir, Cindy Crawford (59 ans) fait sensation

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

L’icône des podiums des années 90, Cindy Crawford, prouve une fois encore que le style et la prestance n’ont pas d’âge. Dans une récente vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la mannequin américaine a offert à ses fans un aperçu de sa routine glamour dans les coulisses, rayonnant d’élégance et de sérénité.

Une beauté intemporelle derrière les coulisses

Dans la vidéo, Cindy Crawford apparaît détendue, vêtue d’un simple peignoir blanc, symbole de simplicité et de confort. Depuis une suite d’hôtel, elle montre qu’il est possible d’allier décontraction et raffinement. Maquillée avec soin – ombres brunes sur les paupières, trait d’eyeliner noir précis et teinte mauve subtile sur les lèvres -, elle rappelle pourquoi elle reste une référence en matière d’élégance naturelle. Sa chevelure brune coiffée en boucles souples encadre son visage.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cindy Crawford (@cindycrawford)

Une icône proche de son public

Si Cindy Crawford a bâti sa légende sur les podiums et devant les objectifs, elle partage aujourd’hui des moments plus intimes et authentiques. Que ce soit lors d’apparitions publiques avec sa fille Kaia Gerber ou à travers des instants du quotidien, elle cultive une image à la fois glamour et accessible. Cette proximité avec son public lui permet de rester une source d’inspiration, non seulement pour les fans de mode, mais aussi pour les personnes qui admirent sa grâce et sa simplicité.

En résumé, Cindy Crawford incarne une beauté confiante. En peignoir, dans la sérénité d’un moment hors projecteurs, elle rappelle que le « vrai » chic réside dans l’attitude et la confiance en soi. Une leçon de charisme intemporel.

