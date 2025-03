Ancienne mannequin Victoria’s Secret : ses clichés qui respirent la joie

Vita Sidorkina-Morabito, l’ancienne mannequin emblématique de Victoria’s Secret, a récemment envoûté ses abonnés avec un shooting photo aussi lumineux que son état d’esprit. Pour célébrer ses 31 ans, la jeune femme a partagé une série de clichés qui rayonnent de bonheur et de dynamisme. Son shooting anniversaire, dans une longue robe orange éclatante signée Vassia Kostara, est un véritable hymne à la joie.

Un shooting anniversaire lumineux

Le shooting photo qu’elle a publié pour son anniversaire respire la positivité. Enveloppée dans une robe vibrante de couleur orange, Vita semble s’amuser et se laisser emporter par la magie de l’instant. La couleur de la robe n’est pas choisie au hasard : elle symbolise l’énergie, l’enthousiasme et une attitude résolument optimiste. À chaque cliché, elle incarne la joie de vivre, cette sensation d’être pleinement dans l’instant présent, sans se laisser freiner par les contraintes.

En partageant ces images pleines de lumière, Vita invite ses abonnés à s’arrêter quelques instants et à savourer les petites choses qui font notre quotidien. Chaque cliché est une déclaration de sa philosophie de vie, un message aussi simple qu’efficace : vivre pleinement et avec authenticité. Et cela semble parfaitement correspondre à son état d’esprit.

Un message inspirant pour ses abonnées

En légende de ses photos, Vita a écrit un message particulièrement inspirant : « Ce shooting photo d’anniversaire reflète parfaitement mon état intérieur actuel : aérien, dynamique, heureux et léger. Je suis tellement excitée de voir ce que me réserve mes 31 ans, mais une chose est sûre… Je continuerai à vivre ma vie selon mes propres termes, en restant fidèle à moi-même, à mes amis et à vous tous ! L’une des plus belles choses dans la vie, c’est l’évolution : apprendre constamment, évoluer et aller de l’avant. Cette vie est magnifique, et nous n’avons qu’une seule chance de la vivre… alors profitez-en au maximum… toujours ! »

Ce message résonne comme un hymne à l’épanouissement personnel. En le partageant avec ses abonnés, Vita semble leur rappeler que chaque année qui passe est une occasion de grandir, d’évoluer, et d’accueillir les défis avec une vision positive. Son discours est un véritable appel à la bienveillance envers soi-même et envers les autres, une invitation à célébrer la vie, peu importe les obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin.

Qui est Vita Sidorkina-Morabito ?

Née en Russie en 1994, Vita Sidorkina a commencé sa carrière de mannequin à un âge très jeune. Rapidement repérée pour sa silhouette et son visage angélique, elle se lance dans la mode en s’installant à New York à 17 ans. Une décision qui allait marquer le début d’une carrière fulgurante. Sa carrière a été marquée par de nombreux moments forts : elle a posé pour des magazines prestigieux comme Marie Claire, Teen Vogue et Vanity Fair, et a défilé pour des marques iconiques telles qu’Hermès, Moncler Gamme Rouge et Tory Burch.

En 2014, Vita Sidorkina-Morabito rejoint les rangs des mannequins Victoria’s Secret pour représenter leur ligne « Pink », et défile en 2015 lors du célèbre Victoria’s Secret Fashion Show. Une étape marquante qui l’a propulsée sur la scène internationale. Même après avoir quitté l’univers des podiums, Vita continue d’être une influence positive et authentique, partageant ses aventures sur les réseaux sociaux avec un mélange de mode, de voyages et de moments familiaux.

Une influence positive sur les réseaux sociaux

Sur ses réseaux sociaux, Vita Sidorkina-Morabito dévoile les coulisses de sa vie de maman, ses découvertes mode, et ses escapades à travers le monde. Vita reste fidèle à elle-même et à ses valeurs. Vita rappelle que le véritable bonheur ne réside pas dans l’accumulation d’objectifs externes, mais dans l’acceptation de soi, dans le partage authentique, et dans l’embrassement de chaque étape de notre évolution personnelle.

Un anniversaire sous le signe de la positivité

En publiant ces clichés lumineux et son message rempli de gratitude, Vita Sidorkina-Morabito nous montre une fois de plus que la beauté ne se mesure pas seulement en termes de physique, mais aussi en termes d’attitude. Son anniversaire, loin d’être une simple célébration personnelle, devient une occasion de rappeler l’importance de vivre pleinement, d’évoluer en toute sérénité, et de profiter de chaque instant avec une joie authentique.

À 31 ans, Vita semble plus épanouie que jamais, et son enthousiasme communicatif ne cesse de séduire ses fans. En affichant un état d’esprit aussi positif, elle nous donne une belle leçon de vie : rester fidèle à soi-même et avancer avec confiance. Un anniversaire sous le signe de la positivité et de la joie – une belle manière de commencer une nouvelle année de vie !