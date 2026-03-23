« La vie peut être belle sans mari » : cette chanteuse se confie sur la pression autour du mariage

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo affirme ouvertement qu’« on peut être heureuse sans mari ». Son discours sur le mariage et le timing de la vie parle à énormément de femmes.

Une réplique qui fait mouche

Dans une récente interview pour British Vogue, Olivia Rodrigo a éclaté de rire à l’idée qu’on lui parle déjà de mariage, lâchant : « Que suis-je ? Une enfant mariée ? ». Cette réponse spontanée, loin d’un discours tout préparé, montre à quel point elle trouve absurde qu’on lui demande de se projeter si vite dans le rôle d’épouse. Beaucoup de jeunes femmes s’y reconnaissent : à peine adultes, elles subissent déjà des questions insistantes sur « quand » elles vont se marier.

Un message clé : la vie ne se résume pas à un mari

Olivia enchaîne avec un message « plus sérieux » : elle dit « espérer que les jeunes filles comprennent que la vie peut être pleine de joie sans mari ni enfants ». Elle rappelle que « le bonheur peut venir de l’amitié, du travail, des passions, des voyages ou de la croissance personnelle, et pas seulement du statut marital ».

Elle ne méprise pas l’amour ou la famille, au contraire, elle confie qu’elle aimerait être mère un jour, mais refuse qu’on lui impose un calendrier. Elle sépare clairement le désir de maternité de la pression sociale à se caser vite, ce qui rend son discours nuancé et rassurant.

Une vie qui va déjà très vite

Olivia Rodrigo rappelle aussi que sa vingtaine n’a rien de « normal » : elle travaille depuis l’enfance, a grandi sur des plateaux et a atteint très tôt des objectifs que d’autres mettent des années à atteindre. Cette maturité accélérée l’amène justement à protéger ce qu’elle n’a pas encore vécu : une jeunesse simple, des expériences ordinaires, des relations abordées à son rythme. Dire qu’elle est « loin du mariage » est donc une façon de poser des limites et de se choisir elle-même en priorité.

Ses propos tombent à un moment où beaucoup de femmes remettent en question la timeline classique « études – mariage – enfants ». En affirmant que « la vie peut être belle sans mari » et qu’il n’existe pas un seul chemin, Olivia Rodrigo donne ainsi une légitimité à celles qui ne se sentent ni prêtes ni concernées par le mariage à 20, 25 ou encore 30 ans.