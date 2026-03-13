Dans une robe en dentelle, cette mannequin américaine attire les regards

Léa Michel
@kaiagerber/Instagram

Lors de la soirée « Vanities » à Los Angeles, Kaia Gerber a une nouvelle fois conquis les projecteurs. La mannequin et actrice américaine, fille de la mannequin américaine Cindy Crawford, a revisité la célèbre petite robe noire en y apportant une touche moderne et pleine de légèreté.

Une création Givenchy entre tradition et modernité

Pour l’occasion, Kaia Gerber portait une robe signée Givenchy, confectionnée en dentelle délicate et dotée d’une jupe tutu légère évoquant l’univers de la danse classique. Cette tenue associait la sophistication intemporelle du noir à une allure aérienne, démontrant l’art du contraste que la jeune femme maîtrise parfaitement. Sans accessoires superflus, Kaia a choisi la simplicité : des escarpins noirs vernis pour souligner la silhouette et laisser toute l’attention portée sur la pièce maîtresse de sa tenue.

Une allure naturelle et lumineuse

Côté mise en beauté, la mannequin a privilégié un style naturel. Ses cheveux, lâchés en ondulations souples, tombaient librement sur ses épaules, renforçant cet équilibre subtil entre élégance et décontraction. Un maquillage aux tons lumineux venait compléter son look, avec une mise en avant du teint éclatant et des nuances chaudes qui rappelaient la douceur du printemps californien.

Une héritière du style

Kaia Gerber confirme, une fois de plus, son statut d’icône de mode en devenir. Suivant les traces de sa mère, Cindy Crawford, elle parvient à faire de chaque apparition un moment mode à part entière. Quelques semaines plus tôt, elle avait déjà séduit lors des Film Independent Spirit Awards avec une autre création Givenchy, prouvant sa fidélité à la maison parisienne et son goût pour les lignes épurées.

À travers cette nouvelle interprétation de la petite robe noire, Kaia Gerber rend ainsi hommage à une pièce intemporelle tout en y insufflant sa propre vision : moderne et confiante. Une apparition qui confirme, s’il en était besoin, que la relève du style est assurée.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Troubles alimentaires : à 38 ans, l’actrice américaine Hilary Duff en parle publiquement
Article suivant
À 50 ans, Eva Longoria surprend avec une nouvelle coupe de cheveux

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

À 50 ans, Eva Longoria surprend avec une nouvelle coupe de cheveux

L'actrice, réalisatrice, productrice et mannequin américaine Eva Longoria affiche un nouveau look capillaire, qu’elle associe à une robe...

Troubles alimentaires : à 38 ans, l’actrice américaine Hilary Duff en parle publiquement

Révélée très jeune par la série "Lizzie McGuire", Hilary Duff a grandi sous les projecteurs. Aujourd’hui, l’actrice, auteure-compositrice-interprète,...

Qui est Teagan Croft, l’actrice australienne en passe d’incarner « Raiponce » au cinéma ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Teagan Croft circule dans les discussions autour d’une possible adaptation en prise...

« Elle est sublime » : Selena Gomez séduit avec un look très solaire

La maquilleuse Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) a partagé un selfie doré de l'auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena...

Dans une robe ornée de cristaux, Lucy Liu attire tous les regards

Dans une robe ornée de cristaux, l'actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu a fait sensation...

À 60 ans, Cindy Crawford s’affiche sans maquillage et partage sa routine matinale

La mannequin américaine Cindy Crawford prouve qu’elle n’a besoin d’aucun artifice pour rayonner. La top model emblématique s’est...