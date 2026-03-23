Sur la plage, cette cheerleader affiche sa silhouette dans un look « sirène »

Sur la plage d’Hawaï, la pom-pom girl (cheerleader en anglais) des « Dallas Cowboys » Kleine Powell affiche sa silhouette dans une tenue ultra-coloré, adoptant un look « sirène » pour ses vacances post-saison – envoûtant selon les internautes.

Une tenue vibrante et une jupe bohème

Dans un carrousel, Kleine Powell pose en tenue aux teintes vives – turquoise, corail et violet électrique – qui met en valeur sa silhouette. Elle associe ce basique à une longue jupe blanche fluide qui tourbillonne autour de ses jambes alors qu’elle grimpe sur des rochers, l’océan Pacifique déferlant en toile de fond dramatique. En Légende : « Je porte une longue jupe pour cacher que je suis une sirène ! 🐚 ».

Les clichés solo capturent son énergie « espiègle » : cheveux wavy au vent salé, regard pétillant vers l’horizon, formes mises en lumière par le soleil couchant. Ancienne danseuse de l’Université du Kentucky et vétérane des Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), vue dans la série documentaire Netflix « America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys », Kleine Powell transforme la plage en décor féerique.

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Les fans en adoration : « Une vraie sirène ! »

Les commentaires pleuvent d’amour. La pom-pom girl (cheerleader en anglais) Ava Marie Lahey s’exclame « Fille des îles !!!😍 ». La pom-pom girl Reece Weaver ajoute « La plus mignonne 🌺 »,. Les fans abondent : « Tu brilles ! », ou encore « Elégante même sur le sable ».

En résumé, Kleine Powell prouve que les vacances post-saison riment avec élégance naturel. Ce look sirène, entre tenue colorée et poses oniriques, fait l’unanimité : les fans et coéquipières la couronnent « reine des plages », « sirène DCC incontestée ».