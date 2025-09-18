À 60 ans, Elizabeth Hurley en tenue légère enflamme la toile

Léa Michel
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley prouve une fois de plus que l’âge n’a aucune prise sur son charisme. L’actrice, mannequin et productrice britannique a dernièrement fait sensation sur Instagram en publiant une photo qui a immédiatement fait réagir ses fans.

Un moment télé… très remarqué

Allongée dans un lit, vêtue d’une tenue légère, Elizabeth Hurley apparaît radieuse et souriante, télécommande à la main. En légende, elle a écrit : « Je rattrape les épisodes de cette semaine de ‘The Inheritance’ sur Channel 4. Pour info, je n’ai aucune idée de qui gagne ! ». Un message simple, mais accompagné d’un cliché qui a captivé son public.

 

Une pluie de compliments

Dans les commentaires, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes se sont montrés unanimes : « Toujours aussi sublime », « 60 ans ? Incroyable, vous êtes radieuse ! », ou encore « Vous êtes la définition de l’élégance et de la beauté ». En quelques heures, la publication a récolté des milliers de likes, confirmant le statut d’Elizabeth Hurley comme l’une des célébrités les plus glamour de sa génération.

En résumé, révélée dans les années 1990 et devenue icône autant sur les tapis rouges qu’au cinéma, Elizabeth Hurley continue de séduire le public avec la même aisance. Qu’elle pose en robe de soirée ou dans des moments du quotidien, ses publications attirent systématiquement l’attention et déclenchent une vague d’admiration.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Elle ne vieillit pas ! » : à 48 ans, Shakira s’affiche à la plage

