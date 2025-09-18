À 60 ans, Elizabeth Hurley en tenue légère enflamme la toile

Elizabeth Hurley prouve une fois de plus que l’âge n’a aucune prise sur son charisme. L’actrice, mannequin et productrice britannique a dernièrement fait sensation sur Instagram en publiant une photo qui a immédiatement fait réagir ses fans.

Un moment télé… très remarqué

Allongée dans un lit, vêtue d’une tenue légère, Elizabeth Hurley apparaît radieuse et souriante, télécommande à la main. En légende, elle a écrit : « Je rattrape les épisodes de cette semaine de ‘The Inheritance’ sur Channel 4. Pour info, je n’ai aucune idée de qui gagne ! ». Un message simple, mais accompagné d’un cliché qui a captivé son public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Une pluie de compliments

Dans les commentaires, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes se sont montrés unanimes : « Toujours aussi sublime », « 60 ans ? Incroyable, vous êtes radieuse ! », ou encore « Vous êtes la définition de l’élégance et de la beauté ». En quelques heures, la publication a récolté des milliers de likes, confirmant le statut d’Elizabeth Hurley comme l’une des célébrités les plus glamour de sa génération.

En résumé, révélée dans les années 1990 et devenue icône autant sur les tapis rouges qu’au cinéma, Elizabeth Hurley continue de séduire le public avec la même aisance. Qu’elle pose en robe de soirée ou dans des moments du quotidien, ses publications attirent systématiquement l’attention et déclenchent une vague d’admiration.