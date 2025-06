« Elle devient massive » : Laura Loomer accusée de body shaming après une remarque polémique

Une nouvelle polémique enfle sur les réseaux sociaux, mettant cette fois en cause l’activiste d’extrême droite américaine Laura Loomer. Le dimanche 9 juin 2025, alors que la députée new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez participait à la parade portoricaine de New York dans une robe rouge éclatante, Loomer a publié un message sur X (anciennement Twitter) commentant son apparence physique. La remarque, jugée dégradante, a immédiatement provoqué une vague d’indignation.

Dans son message, Laura Loomer écrit : « Yikes, AOC a pris au moins 50 livres depuis son arrivée au Congrès », avant d’ajouter : « Elle devient massive », en identifiant directement la députée. Cette publication a été largement perçue comme une tentative de body shaming, une forme d’intimidation basée sur le physique, qui vise à ridiculiser ou rabaisser une personne en raison de son apparence corporelle.

Le commentaire a rapidement été relayé et condamné sur les réseaux sociaux, générant plus de 13 000 réponses, en majorité critiques. « Le body shaming n’est jamais une solution », a répondu un internaute. « Je ne suis pas démocrate, mais attaquer une autre femme sur son apparence est répugnant », a ajouté un autre.

Yikes. AOC has gained at least 50 pounds since getting into Congress.

She’s getting massive. @AOC

pic.twitter.com/A6S5HmROgQ

— Laura Loomer (@LauraLoomer) June 8, 2025