Wyobraź sobie, że wychodzisz z salonu z odmienionymi włosami – jedwabistymi i lśniącymi – bez zobaczenia ani jednej strzykawki. Właśnie to oferuje botoks do włosów: regenerujący i odżywczy zabieg, który z botoksem kosmetycznym łączy tylko nazwa.

Tutaj nie ma zastrzyków ani toksyn. Tylko bogata, kremowa formuła, opracowana w celu regeneracji włókna włosa od wewnątrz. Efekty często określa się jako natychmiastowe: efekt wow przed lustrem jest natychmiastowy.

Wspólnie omówimy ten popularny zabieg, jego mechanizmy, korzyści i wszystko, co musisz wiedzieć, zanim przekroczysz próg salonu.

Czym jest botoks do włosów i jak działa na włókno włosa?

Botoks do włosów to zabieg odmładzający dla włosów zniszczonych, zmęczonych lub szorstkich, spowodowanych uszkodzeniami chemicznymi lub termicznymi. Jego bogata, teksturowana formuła działa bezpośrednio w miejscach osłabienia włókna włosa: w mikropęknięciach niewidocznych gołym okiem.

Te mikroskopijne uszkodzenia są przyczyną pęknięć, braku połysku i porowatej tekstury, które są znane wielu osobom.

Mechanizm działania jest precyzyjny. Składniki aktywne wypełniają te nierówności, zamykają łuski włosa i odbudowują jego wewnętrzną strukturę.

Ciepło z prostownicy lub suszarki, stosowane w salonie przez profesjonalistę, zamyka składniki we wnętrzu włókna włosa. Bez tego termicznego zabiegu zabieg traci znaczną część swojej skuteczności.

Składniki są starannie dobrane pod względem składu. Keratyna wzmacnia strukturę wewnętrzną, a kolagen wypełnia i przywraca elastyczność. Kwas hialuronowy przyciąga i zatrzymuje wilgoć, zapewniając intensywne i długotrwałe nawilżenie.

Proteiny jedwabiu lub pszenicy pokrywają łuski włosowe, wygładzając nierówności powierzchni. Witaminy B5 i E zapewniają właściwości antyoksydacyjne.

Olej arganowy nawilża i wzmacnia połysk , podczas gdy olej kokosowy, bogaty w witaminę E, witaminę K i żelazo, regeneruje suche końcówki i stymuluje zdrowy wzrost.

W przeciwieństwie do keratyny czy brazylijskiego prostowania włosów, botoks nie zmienia trwale naturalnej tekstury włosów. Zachowuje loki, fale i niepowtarzalny charakter każdej czupryny, jednocześnie podkreślając jej piękno.

Korzyści z zabiegu botoksem na włosy: rezultaty i rodzaje włosów, których dotyczy zabieg

Zmiany są widoczne już po pierwszej aplikacji. Włosy stają się gładsze, bardziej miękkie, jedwabiste, a ich struktura wydaje się bardziej pokryta, wypełniona i lśniąca.

Niesforne puszenie się znika, a codzienna stylizacja staje się o wiele łatwiejsza.

Korzyści różnią się w zależności od rodzaju włosów. Kręcone włosy odzyskują bardziej wyraziste, bardziej ustrukturyzowane loki. Proste włosy zyskują gęstość i miękkość, a ich tekstura jest bardziej aksamitna.

W przypadku włosów farbowanych lub z pasemkami kuracja działa jak tarcza: wygładza powierzchnię włosów, dzięki czemu lepiej odbijają światło i chronią kolor.

Ta kuracja jest naprawdę dla każdego. Włosy suche i łamliwe, zniszczone wielokrotnym farbowaniem, matowe lub płaskie włókna, trudne do ułożenia, cienkie lub grube włosy, naturalne lub rozjaśniane: każdy może skorzystać z tej odżywczej kuracji.

16 sierpnia 2024 roku Pauline D. zeznała, że zauważyła realną różnicę przed i po zabiegu , zauważając, że jej włosy stały się bardziej miękkie i lśniące, a efekty były trwałe. To stwierdzenie doskonale podsumowuje to, co często słyszymy.

Przekonujące dane: 98% klientów włączyło ten zabieg do swojej pielęgnacji włosów , co dowodzi, że efekty są trwałe, a nie tylko obiecane.

Kompleksowy protokół zabiegów z użyciem botoksu w salonie: etapy, czas trwania i częstotliwość

Etapy zabiegu, od przygotowania po stylizację

Protokół rozpoczyna się od umycia włosów szamponem oczyszczającym. Ten krok usuwa pozostałości, zanieczyszczenia i nagromadzony sebum, umożliwiając aktywnym składnikom skuteczne wniknięcie w głąb włókna włosa.

Następnie preparat nakłada się równomiernie na całą długość włosów i końcówki, po uprzednim lekkim osuszeniu ich ręcznikiem.

Czas aplikacji jest różny: zazwyczaj wynosi od 20 do 30 minut , a w przypadku optymalnego wchłaniania może trwać do 60 minut, w zależności od stanu włosów.

Ostatnim, niezbędnym krokiem jest stylizacja prostownicą, suszarką lub falami. To ciepło zatrzymuje aktywne składniki i zamyka łuski włosowe, zapewniając promienny blask i długotrwały efekt.

Zabieg Shine Botox : idealny do włosów naturalnych lub lekko uwrażliwionych, czas trwania 45 minut łącznie ze stylizacją, cena 70 euro.

: idealny do włosów naturalnych lub lekko uwrażliwionych, czas trwania 45 minut łącznie ze stylizacją, cena 70 euro. Zabieg naprawczy z użyciem Botoxu : przeznaczony do włosów osłabionych lub łamliwych, czas trwania: 1 godzina, łącznie ze stylizacją, cena: 90 euro.

Częstotliwość i czas trwania efektów

Efekty utrzymują się od 4 do 8 tygodni, w zależności od częstotliwości mycia włosów i stosowanych kosmetyków. Zalecamy powtarzanie zabiegu co 6 do 8 tygodni, aby utrzymać nieskazitelną kondycję włosów przez cały rok.

Unikaj również umawiania zabiegu farbowania lub balayage na ten sam dzień. Odczekaj kilka tygodni po zabiegu, aby w pełni cieszyć się jego efektami.

Botoks do włosów, keratyna i brazylijskie prostowanie włosów: jakie są różnice?

Te trzy zabiegi odpowiadają na różne potrzeby. Botoks do włosów działa jak kuracja odżywcza: odżywia, wzmacnia i nawilża włókno włosa od wewnątrz, nie zmieniając trwale jego naturalnej tekstury.

Puszenie się włosów jest zredukowane, połysk eksploduje, ale loki pozostają lokami.

Keratyna wygładza włosy jeszcze bardziej. Pokrywa je warstwą, aby je rozluźnić, ułożyć i zmniejszyć objętość na dłużej.

Z drugiej strony, brazylijskie prostowanie to najbardziej radykalna przemiana: półtrwałe, na stałe zmienia strukturę włosów, zapewniając im gładkość i niezwykłą dyscyplinę.

Botoks to jedyna opcja, która całkowicie zachowuje naturalny charakter włosów. Kolejną mało znaną zaletą jest to, że przedłuża trwałość i skuteczność już wykonanych zabiegów keratynowego lub brazylijskiego prostowania.

Interesująca synergia dla osób, które chcą utrzymać efekt prostowania włosów.

Środki ostrożności, ograniczenia i opieka po zabiegu w celu przedłużenia efektów

Granice, które powinieneś szczerze znać

Na wrażliwej skórze głowy może wystąpić lekkie podrażnienie. Bardzo cienkie włosy mogą czasami stracić objętość, stając się bardziej płaskie. Nieprawidłowo zastosowana kuracja może skutkować ciężkimi, a nawet cienkimi włosami.

Głównym ryzykiem pozostaje niewłaściwa aplikacja , często związana z wątpliwymi zestawami dostępnymi online lub produktami niskiej jakości o nieprzezroczystej formule. W salonie, z wykwalifikowanym specjalistą, ryzyko to praktycznie nie istnieje.

Zawsze należy wykonać test alergiczny przed zabiegiem i wybierać preparaty bez formaldehydu. Zabieg ten jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy od otwarcia.

Rutyna do przyjęcia w domu w celu uzyskania trwałych ocen

Aby przedłużyć efekt, wystarczy kilka prostych kroków. Wybierz szampon bez siarczanów, aby zachować efekt wygładzania i uniknąć uszkodzenia zamkniętych łusek.

Aby zachować elastyczność i odpowiednie nawilżenie włókien włosów, stosuj raz w tygodniu odżywczą maskę.

Ogranicz stosowanie prostownic do włosów, aby umożliwić włosom oddychanie i zachować ich naturalną elastyczność.

Uzupełnij swoją pielęgnację ochronnym sprayem bez spłukiwania i olejkiem wykończeniowym na końcówki, aby każdego dnia cieszyć się jedwabistym, lśniącym wykończeniem.

Te proste nawyki zamieniają jednorazowy zabieg w prawdziwą, długoterminową inwestycję we włosy. Zdrowie Twoich włosów zasługuje na regularną opiekę.