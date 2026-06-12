Aktorka Ester Expósito prezentuje szykowny wygląd w romantycznym białym stroju

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Hiszpańska aktorka i modelka Ester Expósito nie ogranicza się wyłącznie do międzynarodowej kariery aktorskiej. Hiszpańska gwiazda serialu „Elite” stała się w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych postaci w europejskiej modzie. Dowodem na to jest jej najnowsza nowojorska stylizacja – biały, dwuczęściowy strój z kwiatowym nadrukiem – która po raz kolejny wzbudziła sensację wśród milionów jej obserwatorów.

Dwuczęściowy biały strój z kwiatowymi wzorami

Na zdjęciach udostępnionych na swoim koncie na Instagramie Ester Expósito pozuje na piaskowcowych schodach nowojorskiej kamienicy. Ma na sobie dwuczęściowy biały komplet. Top, z krótkim i długim rękawem, subtelnie odsłania jej brzuch – jego krój nawiązuje do bluzek w stylu „fashion” z lat 70., ale został odświeżony i nadany mu zdecydowanie współczesny charakter. Dopasowana długa, zwiewna spódnica jest uszyta z lekko prześwitującego materiału, który przepuszcza światło.

Idealny powiew świeżego, letniego powietrza, gdzie drobne, niebieskie wzory kwiatowe rozrzucone na białym materiale tworzą rustykalny, niemal sielankowy efekt. Aby dopełnić całość, Ester Expósito postawiła na ultraprostą fryzurę: blond włosy spięte w luźny kok, okalający twarz i podkreślający jej świeżość.

Torebka i białe balerinki

Jeśli chodzi o dodatki, aktorka postawiła na dwa wyraziste elementy, które tworzą całościowy look. Pierwszym z nich jest mini torebka w kolorze srebrnym, kultowy projekt francuskiego domu mody, którego metaliczna wersja przeżywała w ostatnich sezonach swój renesans. Ten natychmiast rozpoznawalny dodatek stanowi idealną nutę luksusu i nowoczesności, równoważącą rustykalny charakter sukienki.

Białe balerinki wydłużają sylwetkę, zapewniając jednocześnie wyjątkowy komfort. W swoim makijażu Ester Expósito postawiła na całkowicie minimalistyczny look: promienną cerę, beżowe usta i naturalne spojrzenie. To demonstracja minimalistycznego stylu, w którym liczy się każdy detal, nie przytłaczając przy tym efektu całości.

Powrót romantycznej estetyki

Poza indywidualnym wyglądem, styl ten wpisuje się w szerszy trend, wyraźnie widoczny na wybiegach kolekcji wiosna/lato 2026. „Romanticore”, czyli romantyczna estetyka, powraca do letniej garderoby: lekkie tkaniny, dyskretne hafty, delikatne kwiatowe wzory oraz beżowo-biała paleta barw. To wyraźne odejście od surowego minimalizmu z poprzednich sezonów, oferując łagodniejsze, bardziej kontemplacyjne spojrzenie na letnią modę.

W tej serii zdjęć z Nowego Jorku Ester Expósito po raz kolejny demonstruje swoje wyczucie stylu. I potwierdza, że należy do najbardziej precyzyjnych postaci swojego pokolenia, jeśli chodzi o stonowaną elegancję. Stylizacja z pewnością zainspiruje wiele czytelniczek tego lata.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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