Ta aktorka transseksualna potwierdza, że dobrze dobrana czarna sukienka może zrobić trwałe wrażenie.

Na premierze filmu „Find Your Friends” w Los Angeles amerykańska aktorka Zion Moreno postawiła na prosty, ale efektowny strój. Ten pokaz elegancji oczarował jej fanów na Instagramie.

Czarna sukienka o dyskretnej elegancji

Na czerwony dywan Zion Moreno wybrała czarną, satynową sukienkę na cienkich ramiączkach. Luźny krój i długość midi nadały kreacji zarówno nowoczesny, jak i ponadczasowy wygląd. Wierna filozofii „mniej znaczy więcej”, aktorka pozwoliła sukience mówić samej za siebie, zestawiając ją z delikatnym makijażem i długimi, gładkimi, brązowymi włosami. To minimalistyczne podejście przypomina, że stonowana elegancja to pewny wybór na czerwony dywan.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Zión Moreno (@zion.moreno)

Czerwony dywan dla „Find Your Friends”

Ten występ był jednocześnie premierą horroru „Find Your Friends” w reżyserii Izabel Pakzad, którego premiera w serwisie streamingowym Shudder odbędzie się 12 czerwca. Film opowiada historię grupy przyjaciół, którzy wyruszają na wycieczkę na pustynię Joshua Tree, a ich podróż zamienia się w koszmar z powodu wrogości miejscowych. W obsadzie Zion Moreno znaleźli się: amerykańska aktorka Bella Thorne, amerykańska aktorka i modelka Chloe Cherry, amerykańska aktorka Helena Howard i amerykańska aktorka Sophia Ali.

Postać przedstawiająca

Znana z ról w serialu „Control Z” i rebootu „Plotkary”, Zion Moreno w ostatnich latach ugruntowała swoją pozycję jako wybitna aktorka. Jest również wiodącą postacią w walce o lepszą reprezentację osób transpłciowych na ekranie, a zaangażowanie to w naturalny sposób ucieleśnia poprzez swoje role i występy publiczne.

W tej subtelnie wyrafinowanej czarnej sukience Zion Moreno zaliczyła jeden z najbardziej eleganckich występów na premierze. Stawiając na prostotę, potwierdziła, że dobrze dobrana klasyka może pozostawić trwałe wrażenie.