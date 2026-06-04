Na zakończenie roku szkolnego swojej córki Jessica Alba postawiła na szykowny strój

To był wyjątkowy dzień, który Jessica Alba chciała uczcić z klasą. Z okazji ukończenia studiów przez swoją najstarszą córkę Honor, amerykańska aktorka i bizneswoman udostępniła na Instagramie serię zdjęć i filmów. Na tę rodzinną chwilę postawiła na szykowny look.

Gorset w kolorze czarnym o usztywnianym kroju

Centralnym elementem jej stroju był czarny, satynowy top gorsetowy. Fason wyróżnia się pionowymi fiszbinami, które tworzą czystą linię i podkreślają talię, a następnie lekko rozszerzają się w dyskretną falbanę. Delikatne sznurowanie, spięte cienkimi, materiałowymi tasiemkami, zdobi przód, dodając odrobinę stylu vintage couture temu minimalistycznemu elementowi garderoby.

Kontrast z luźnymi spodniami

Aby zrównoważyć ten dopasowany element garderoby, Jessica Alba wybrała szerokie, zwiewne czarne spodnie z wysokim stanem, które miękko się układają. Ten kontrast między dopasowaną górą a luźniejszym dołem nadaje całości nowoczesny i elegancki charakter. Aktorka dopełniła stylizację subtelną biżuterią i gładką fryzurą z przedziałkiem na środku, nadając jej elegancki i wyrafinowany wygląd.

Ważny moment rodzinny

Poza stylem, ten post stanowił symboliczny kamień milowy. Jessica Alba świętowała ukończenie studiów przez swoją córkę Honor w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Aktorka opisała to wydarzenie jako moment „zamknięcia koła”, pełen emocji. Urodzona w 2008 roku Honor jest najstarszym z trojga dzieci Jessiki Alby i regularnie dzieli się fragmentami swojego życia rodzinnego.

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Artysta o wielu talentach

Znana z ról w filmach takich jak „Sin City”, „Honey” i saga „Fantastycznej Czwórki”, Jessica Alba sięga daleko poza ekran. Kieruje również The Honest Company, marką kosmetyków do domu i higieny osobistej, którą sama założyła i która ugruntowała jej pozycję jako odnoszącej sukcesy bizneswoman. Tę wszechstronność uzupełnia jej stale widoczna obecność w świecie mody.

Jessica Alba, łącząc dopasowany gorset z luźnymi spodniami, stworzyła wyrafinowaną stylizację, idealnie pasującą do tak ważnego dnia. Świętując sukces córki z elegancją, przypomniała nam, że rodzinne wydarzenie może być również okazją do stylowego zaprezentowania się.