Meghan Markle w centrum debaty na temat ochrony dzieci w mediach społecznościowych

Julia P.
@meghan / Instagram

Meghan Markle znalazła się w centrum kontrowersji łączącej zaangażowanie publiczne z życiem prywatnym. Po wygłoszeniu w Genewie przemówienia na temat zagrożeń, jakie dla dzieci stwarzają media społecznościowe, księżna Sussex została oskarżona o „sprzeczność” za publikowanie w internecie zdjęć swoich dzieci.

Przemówienie na temat zagrożeń związanych z technologią cyfrową

17 maja 2026 roku Meghan Markle przemawiała w Genewie podczas inauguracji „Pomnika Zaginionego Ekranu”, upamiętniającego około pięćdziesięciu dzieci zmarłych w wyniku szkód wyrządzonych przez technologie cyfrowe. Przemawiając na marginesie Światowego Zgromadzenia Zdrowia, u boku Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), była aktorka serialu „Suits” określiła wpływ platform internetowych na młodzież jako problem zdrowia publicznego. Potępiła przestrzenie cyfrowe „zaprojektowane tak, by za wszelką cenę przyciągać uwagę” i zaapelowała o lepszą ochronę.

Kontrowersje wokół jego własnych publikacji

Krótko przed tym przemówieniem księżna opublikowała na Instagramie zdjęcia jednego ze swoich dzieci. To skłoniło niektórych do oskarżeń o niekonsekwencję. Ekspert ds. rodziny królewskiej, Tom Sykes, obecny w Genewie, nazwał ten ruch „niezgodnym z prawdą”, uznając za sprzeczne potępienie ujawniania w internecie zdjęć dzieci, a jednocześnie udostępnianie własnych zdjęć. Niektórzy internauci podzielali tę krytykę, podczas gdy inni wręcz przeciwnie, stanęli w obronie księżnej.

Obrona jego otoczenia

W odpowiedzi na kontrowersje, rzecznik Meghan Markle interweniował. W rozmowie z magazynem „Newsweek” powtórzył, że jego zdaniem „istnieje różnica między dzieleniem się chwilami swojego życia a wystawianiem dzieci na publiczną obserwację”. Osoby bliskie księżnej podkreśliły, że „księżna systematycznie zasłania twarze swoich dzieci w swoich postach” . To zabezpieczenie wcale nie jest „sprzeczne”, wręcz przeciwnie, „ w rzeczywistości ilustruje przesłanie przekazywane w Genewie” : rodzice mogą dzielić się rodzinnymi chwilami, chroniąc jednocześnie tożsamość, prywatność i cyfrowy ślad swoich dzieci.

Debata z podzielonymi opiniami

To wyjaśnienie nie zakończyło dyskusji. Dla jej krytyków sam fakt inscenizacji zdjęć jej dzieci, nawet bez pokazywania ich twarzy, budzi wątpliwości. Dla jej zwolenników natomiast istnieje „wyraźna różnica między zdjęciem rodzinnym z zamaskowanymi twarzami a mechanizmami platform, które krytykuje”.

Pomijając sprawę Meghan Markle, ta kontrowersja rodzi pytanie wykraczające poza sferę celebrytów: jak daleko rodzice mogą dzielić się życiem swoich dzieci w sieci? Pomiędzy deklaracjami aktywistów a osobistymi wyborami, księżna Sussex, wbrew sobie, znajduje się w centrum coraz bardziej istotnej debaty społecznej.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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