W wieku 40 lat ta modelka zmienia fryzurę i wywołuje reakcje

Amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna, aktorka, autorka i aktywistka Chrissy Teigen zaskoczyła swoich fanów, prezentując im metamorfozę fryzury. Znana z charakterystycznych długich włosów, zdecydowała się na znacznie krótsze cięcie, ku zaskoczeniu wszystkich. Metamorfoza fryzury, udostępniona na Instagramie, szybko spotkała się z licznymi reakcjami, potwierdzając niesłabnący wpływ Chrissy Teigen na świat urody.

Krótka fryzura, która oznacza punkt zwrotny

Chrissy Teigen niedawno pożegnała się z długimi włosami i postawiła na gładkiego, ustrukturyzowanego boba. W poście na Instagramie opublikowała kilka zdjęć swojej metamorfozy, którym towarzyszył wpis wyrażający uczucie lekkości po zmianie fryzury. Nowe cięcie charakteryzuje się wyraźnym przedziałkiem na środku głowy i włosami sięgającymi do żuchwy, tworząc nowoczesny i minimalistyczny look. Ten typ boba jest popularny ze względu na to, że idealnie podkreśla kształt twarzy, a jednocześnie zapewnia wyrafinowaną sylwetkę.

Transformacja ujawniona na Instagramie

Aby ujawnić swój nowy wizerunek, Chrissy Teigen udostępniła selfie w lustrze i zbliżenie, podkreślające precyzję cięcia. W innym poście wideo prezentuje lekko falowaną fryzurę, podkreślając wszechstronność tej długości. Wspomniała również o profesjonalistach, którzy przyczynili się do tej transformacji, potwierdzając, jak ważne jest doświadczenie fryzjerskie w uzyskaniu tego typu strukturyzowanego cięcia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez chrissy teigen (@chrissyteigen)

Trend w kierunku większej prostoty

Krótka fryzura Chrissy Teigen wpisuje się w szerszy trend, który preferuje fryzury łatwe w utrzymaniu, idealne na co dzień. Prosty bob, regularnie pojawiający się na czerwonym dywanie, pozostaje ponadczasowym klasykiem, który przetrwał sezony, nie tracąc na atrakcyjności. Wybierając krótszą długość, modelka potwierdza obecny trend minimalistycznych stylizacji, stawiających na strukturę i prostotę.

Dzięki tej nowej fryzurze Chrissy Teigen pokazuje, że zmiana fryzury może „odmienić sylwetkę”, zachowując jednocześnie ponadczasową elegancję. Ten wybór fryzury, szeroko komentowany w mediach społecznościowych, pokazuje, jak duży wpływ na świat urody i trendy wywiera Chrissy Teigen.