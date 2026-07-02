Madison Beer w białym gorsecie prezentuje się tak, że wywołuje reakcje wśród internautów

Amerykańska piosenkarka, modelka i aktorka Madison Beer udostępniła na Instagramie serię zdjęć zza kulis swojej trasy koncertowej „Locket Tour”. Widać ją w misternym białym gorsecie, co natychmiast wywołało reakcję jej obserwatorów.

Biały, misternie zdobiony gorset

Sercem tej stylizacji jest nieskazitelnie biała, gorsetowa sukienka sceniczna. Projekt charakteryzuje się szerokimi ramiączkami, dekoltem w kształcie serca i koronkową tkaniną ozdobioną drobnymi czarnymi kropkami. Połączenie romantyzmu i śmiałości, idealnie pasujące do wizualnego świata, który piosenkarka kreuje na scenie. Strój, który – co nie dziwi – przykuł uwagę wszystkich.

Madison Beer postawiła na wyrafinowany i elegancki styl. Jej długie brązowe włosy, ułożone w luźne fale, spływały kaskadą na jedno ramię, dodając objętości jej wymodelowanej bluzce. Smoke eyes, wyrzeźbione kości policzkowe i cielista, różowa szminka dopełniały ten look, idealnie sprawdzający się zarówno na scenie, jak i przed kamerą.

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Fani podbili

Nic dziwnego, że post wywołał falę komplementów. W komentarzach internauci obsypywali ją komplementami: „Najpiękniejsza”, „Najładniejsza” – to tylko niektóre z nich. Reakcje te potwierdzają entuzjazm, jaki budził każdy jej występ, zarówno na scenie, jak i w mediach społecznościowych.

W ramach „Locket Tour”

Ten post pojawia się w napiętym grafiku Madison Beer. Zdjęcie zostało zrobione za kulisami podczas jej trasy koncertowej „Locket Tour”, która zabierze ją w podróż po Ameryce Północnej. To okazja dla Madison Beer, aby dalej zgłębiać świat jej albumu „Locket” i jego reedycji, a w szczególności utworu „Lovergirl”. To udany okres, naznaczony serią długo oczekiwanych koncertów.

W tym białym gorsecie i olśniewającym makijażu Madison Beer po raz kolejny odnosi sukcesy. Łącząc romantyzm z odwagą, potwierdza swoje wyczucie stylu i talent do tworzenia niezapomnianych chwil w każdej scenicznej kreacji. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.