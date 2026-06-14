Piosenkarka Tyla ma na sobie biały, krótki top i prezentuje się elegancko i swobodnie.

Léa Michel
@tyla / Instagram

Południowoafrykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Tyla niezmiennie umacnia swoją pozycję jako jeden z najpopularniejszych głosów na nowej międzynarodowej scenie pop. Pomiędzy występami regularnie udowadnia swoją nienaganną znajomość mody. Dowodem na to jest jeden z jej postów na Instagramie, który stał się viralem.

Biały top z wycięciem typu bralette

Na jednym ze zdjęć udostępnionych w jej karuzeli, Tyla pojawia się w nieskazitelnie białym topie o kroju braletki i głębokim dekolcie. To minimalistyczny, idealnie skrojony element garderoby, który podkreśla czystość materiału i wyrafinowany krój, a nie zdobienia. To czyste podejście, zgodne z trendami wiosna/lato 2026, które celebrują podstawowe elementy garderoby podniesione do rangi niezbędnika haute couture.

Wybór jaskrawej bieli nie jest przypadkowy. Podkreśla opaloną skórę piosenkarki, jednocześnie przynosząc świeży, letni klimat. To kolor, który w tym sezonie pokochały wybiegi – do tego stopnia, że Cloud Dancer, łagodna, złamana biel, stał się oficjalnym kolorem Pantone na rok 2026.

Czarne spodnie i jaskrawozielone buty dla kontrastu

Aby nadać sylwetce spójny charakter, Tyla wybrała czarne spodnie o prostym, swobodnym kroju. Ten neutralny element tworzy natychmiastowy, graficzny kontrast z górą. Detalem, który robi różnicę, są buty: para jaskrawych, wręcz kwaśnozielonych trampek, które dodają całej stylizacji odrobiny koloru.

Ten rodzaj połączenia stał się znakiem rozpoznawczym piosenkarki: proste, idealnie dopasowane elementy garderoby przełamują ich prostotę odrobiną koloru. Jeśli chodzi o dodatki, misterne kolczyki dopełniają stylizację z powściągliwością.

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Post udostępniony przez Tylę (@tyla)

Charakterystyczny element mody, który robi wrażenie.

Poza prostym zdjęciem na Instagramie, ten występ jest częścią szerszej strategii. Od przełomu w 2023 roku Tyla wypracowała sobie zdecydowanie osobisty styl – łącząc estetykę pop, miejskie nawiązania i akcenty haute couture. Ta spójność czyni ją jedną z najważniejszych nowych postaci swojego pokolenia, obok innych głosów na nowej, globalnej scenie.

W tym białym, krótkim topie zestawionym z czarnymi spodniami i kolorowymi sneakersami Tyla przypomina nam, że elegancja i swobodny styl mogą iść w parze. To demonstracja stylu, która z pewnością będzie hitem przez całe lato.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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