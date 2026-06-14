Charli D'Amelio zachwyca pastelowym wyglądem i retro sylwetką

Amerykańska twórczyni treści Charli D'Amelio jest teraz kimś więcej niż gwiazdą TikToka. Mając miliony obserwujących w mediach społecznościowych, niedawno pozowała do nowego edytorialu modowego i opublikowała zdjęcia na swoim koncie na Instagramie. Sesja zdjęciowa prezentowała pastelową stylizację o zdecydowanie retro charakterze, stylizowaną przez jej stylistkę Carlee Barrow, co spotkało się z falą podziwu i komentarzy.

Pastelowo-zielony top w groszki

Na zdjęciu, które wzbudza poruszenie, Charli D'Amelio ma na sobie jasnozielony, dopasowany biustonosz. Detalem, który czyni ten model wyjątkowym, jest dekolt w kształcie serca, podkreślony delikatną, haftowaną falbanką. Materiał, nakrapiany drobnymi, czarnymi kropkami, dodaje całości natychmiastowego, nostalgicznego akcentu.

Wybór pastelowej zieleni nie jest bez znaczenia. Ten odcień wpisuje się w popularne na wybiegach mody wiosna/lato 2026 tony „sorbetu”, idealnie wpisując się w subtelne i świetliste palety, które dominują w tym sezonie. To elegancki kolor, który idealnie pasuje do wizerunku młodej kobiety o wyrazistym stylu.

Spodnie z wysokim stanem dla sylwetki retro

Dopełnieniem topu są dopasowane spodnie z wysokim stanem, przepasane szerokim czarnym paskiem. Całość tworzy sylwetkę inspirowaną stylem pin-up lat 50. – kiedy to kropki, pastelowe kolory i fasony z wysokim stanem tworzyły jedno z najbardziej kultowych połączeń epoki. Widoczny pas między topem a dołem dodaje odrobinę nowoczesności. To sprytny element stylizacji, który reinterpretuje styl vintage bez uciekania się do kostiumów.

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Złota biżuteria i makijaż retro

Jeśli chodzi o dodatki, Charli D'Amelio postawiła na spójność. Złoty naszyjnik choker, pasujący wisiorek, złoty pierścionek i srebrna bransoletka subtelnie dopełniały stylizację. Jej makijaż nawiązywał do tego samego motywu: precyzyjny eyeliner, delikatny różowy róż i, co najważniejsze, głęboko czerwona szminka – znak rozpoznawczy kultowych fotografii modowych z minionych dekad. Jej fryzura, z przedziałkiem na środku i długimi, opadającymi na ramiona włosami, idealnie dopełniała styl retro.

W tej pastelowej, inspirowanej pin-upem stylizacji Charli D'Amelio przypomina nam, że stała się jedną z najpopularniejszych postaci swojego pokolenia. I, co nie dziwi, potwierdza, że nostalgia pozostaje jednym z najpotężniejszych bodźców w modzie.