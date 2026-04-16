Obcasy na nogach, rakieta w ręku: ta influencerka wywołuje sensację

W mediach społecznościowych niektóre obrazy potrafią wywołać tysiące reakcji. Tak jest w przypadku Isidory (@isidorapjv), twórczyni treści, która przyciąga uwagę nieoczekiwanym pomysłem: grą w tenisa… na obcasach. Jej filmy, łączące w sobie fascynację i krytykę, wyraźnie nie pozostawiają nikogo obojętnym.

Estetyka, która łamie zasady tenisa

Znana pod pseudonimem @isidorapjv, Isidora regularnie publikuje filmy, na których gra na korcie tenisowym, z rakietą w dłoni i obcasami na stopach. To celowo niekonwencjonalny wizerunek, który przełamuje utarte konwencje tego sportu.

Jej posty często opatrzone są frazami w stylu „niezwykła tenisistka” albo „ tenis na obcasach”. Cel jest jasny: zaskoczyć, zrobić wrażenie i pokazać inną perspektywę. To połączenie mody i sportu stało się jej znakiem rozpoznawczym.

Kontrast, który wywołuje reakcję

Isidora (@isidorapjv) dzieli swój czas między Nowy Jork a Miami i zgromadziła rzeszę fanów, z ponad 100 000 obserwujących na Instagramie i aktywną aktywnością na TikToku. Opisuje siebie jako modelkę i zawodową tenisistkę. Sukces jej filmów w dużej mierze wynika z tego uderzającego kontrastu: połączenia wymagającego sportu z elementami postrzeganymi jako nieodpowiednie, takimi jak wysokie obcasy czy niektóre eleganckie stroje.

Ten kontrast przyciąga wzrok i sprzyja viralowości. Na platformach, gdzie czas skupienia uwagi ogranicza się do kilku sekund, prosty, ale efektowny pomysł może wystarczyć, by wywołać udostępnienia i komentarze. Isidora stosuje tę koncepcję w różnych kontekstach: na klasycznym korcie, na śniegu czy w bardziej wyrafinowanych stylizacjach. To powtórzenie wzmacnia rozpoznawalność jej stylu.

Między fascynacją a krytyką

Choć jego filmy budzą spore zainteresowanie, wywołują również silne reakcje. Niektórzy internauci uważają, że tego typu treści mają na celu przede wszystkim zwiększenie widoczności, opierając się na „celowo prowokującej koncepcji”.

Inni natomiast postrzegają to jako przesłanie bardziej pozytywne: sposób na pokazanie, że kobieta może przejąć kontrolę nad każdą przestrzenią, nawet sportem, nie rezygnując ze swojego stylu ani osobistej ekspresji. W tej interpretacji ciało nie ogranicza się do jednej funkcji; staje się wolne, wielowymiarowe, zdolne do adaptacji do różnych pragnień.

Niektóre komentarze wskazują, że tego typu inscenizacja może być również postrzegana jako redukcja, ponownie utożsamiając kobiecy sport z kodami estetycznymi, takimi jak sukienki czy obcasy. Te reakcje pokazują, jak wrażliwe i gorąco dyskutowane pozostają reprezentacje ciała, sportu i kobiecości.

Ostatecznie, pojawiając się w szpilkach na korcie tenisowym, Isidora (@isidorapjv) nie tylko bawi, ale i prowokuje do dyskusji. Łącząc empowerment, marketing uwagi i pytania o reprezentację, jej treści poruszają kilka aktualnych kwestii związanych z ciałem i wizerunkiem.