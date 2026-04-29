Gwiazda popu Zara Larsson zakłada mikroszorty i wzbudza sensację

Fabienne Ba.
Wiosną 2026 roku Zara Larsson uczyniła z mikro-szortów swój znak rozpoznawczy. Szwedzka gwiazda popu nieustannie nosi ultrakrótkie stylizacje między światową trasą koncertową, kampaniami modowymi i wypadami z przyjaciółmi – a internet huczy o tym.

„Tydzień Dziewczęcych Wypadów”: zdjęcia, które rozpalają media społecznościowe

W ramach „Girls Trip Week” Zara Larsson zaprezentowała serię efektownych zdjęć, łączących estetykę Y2K z nowoczesnym streetwearem. Najbardziej komentowany look: ciemne, jeansowe mikroszorty z czarną koronką, zestawione z błękitnym topem z kwiatowymi nadrukami i kryształowymi zawieszkami. Obfite blond fale, pudroworóżowa szminka i precyzyjny eyeliner dopełniały celowo awangardową i pewną siebie sylwetkę.

Neonowy pasek, który kradnie całe show

W drugiej stylizacji z tej samej serii, Zara Larsson zbudowała swoją stylizację wokół ultrakrótkich mikroszortów opuszczonych nisko na biodra, niemal całkowicie zasłoniętych neonowym paskiem ozdobionym kryształkami, które odbijały całe światło. Opalizujący top z pastelowymi akcentami i grube rękawiczki bez palców dopełniały zabawny i celowo przesadny zestaw. Rezultat: śmiały, maksymalistyczny look Y2K, gdzieś pomiędzy nostalgią lat 2000. a nieskrępowaną nowoczesnością.

Archiwa „New York Times” i Miu Miu

Trend na mikroszorty nie ogranicza się do wakacyjnych wypadów Zary Larsson. Na okładce „New York Timesa” pod koniec kwietnia 2026 roku piosenkarka pojawiła się w rozpiętej kurtce z archiwum Dsquared2 wiosna/lato 2005 – celowo rozpiętej – w połączeniu z mikrospódniczką Miu Miu z archiwum z początku XXI wieku, w jaskrawopomarańczowym kolorze z marszczeniami, noszoną z turkusowymi rajstopami. Mistrzowskie połączenie epok, ani kostiumowe, ani demonstracyjne.

Cosmopolitan i kampania Desigual

To nie pierwszy raz w 2026 roku, kiedy Zara Larsson postawiła na ultrakrótkie modele. Na okładce holenderskiego magazynu Cosmopolitan miała na sobie czarny, sznurowany top w połączeniu z jasnoróżowymi mikroszortami i efektownymi srebrnymi botkami do kostki, nawiązującymi do estetyki science fiction. Kilka dni wcześniej, w kampanii Desigual, prezentowała mikroszorty z postrzępionego denimu z fioletowym, turkusowym i różowym wzorem plam farby, ozdobione złotymi spinkami do włosów w kształcie rozgwiazdy.

Wschodząca gwiazda

Równolegle z tą ofensywą modową, Zara Larsson ogłosiła premierę albumu „Midnight Sun: Girls Trip”, remiksu swojego piątego albumu „Midnight Sun”, z udziałem starannie dobranej obsady współpracowników. Dzięki światowemu tournée, okładkom magazynów i kampaniom dla Desigual, 28-letnia szwedzka gwiazda popu ugruntowała swoją pozycję w 2026 roku jako jedna z najbardziej konsekwentnych i widocznych postaci na międzynarodowej scenie popowej – wliczając w to krótkie filmy krótkometrażowe.

Zara Larsson nie wynalazła mikroszortów – przekształciła je w wyrazisty styl. Łącząc je z ubraniami z archiwów najbardziej awangardowych domów mody, a także ze spontanicznymi stylizacjami plażowymi, udowadnia, że ten element garderoby może być zarówno modnym dodatkiem, jak i osobistym podpisem. I jak dotąd, to się sprawdza.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
