Nicole Kidman rozpoczyna nieoczekiwany projekt dotyczący kwestii końca życia

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman zaskoczyła wielu, ujawniając, że trenuje do roli dalekiej od planów filmowych. Chce nauczyć się, jak wspierać ludzi u schyłku życia – projekt, który bezpośrednio wiąże ze śmiercią swojej matki w 2024 roku.

Nicole Kidman zwraca się ku bardzo osobistemu projektowi

Nicole Kidman ujawniła podczas przemówienia na Uniwersytecie San Francisco, że szkoli się na doulę śmierci, czyli osobę opiekującą się osobami u kresu życia. Kilka amerykańskich mediów poinformowało o tym oświadczeniu, złożonym podczas publicznej dyskusji na terenie kampusu.

Ten wybór oznacza nieoczekiwany punkt zwrotny w karierze aktorki. Nagradzana za role filmowe i telewizyjne, Nicole Kidman wyjaśniła, że ta decyzja była również częścią jej osobistej drogi. Według doniesień z jej przemówienia, przedstawiła to szkolenie jako sposób na poszerzenie swojej wiedzy na temat opieki, komfortu i obecności z ludźmi u kresu życia.

Zaangażowanie zrodzone z osobistych doświadczeń

Nicole Kidman powiązała ten projekt ze śmiercią swojej matki, Janelle Ann Kidman, we wrześniu 2024 roku. W tym czasie aktorka opuściła Festiwal Filmowy w Wenecji, dowiedziawszy się o śmierci matki, gdzie właśnie otrzymała nagrodę za film „Babygirl”.

Według doniesień prasowych, wyjaśniła, że ten okres uwypuklił bardzo realną trudność: pomimo obecności i życzliwości rodziny, nie zawsze było możliwe ciągłe bycie przy niej. To uświadomienie skłoniło ją do poszukiwania wsparcia z zewnątrz, które mogłoby zapewnić jej spokojną, bezstronną i pocieszającą obecność w ostatnich chwilach życia.

Rzadkie publiczne oświadczenie na drażliwy temat

Temat zyskał jeszcze większe zainteresowanie, ponieważ Nicole Kidman mówiła o bardzo osobistym zaangażowaniu, zupełnie innym niż tradycyjne ogłoszenia o pracy. Prasa anglosaska podkreślała nieoczekiwany charakter tego odkrycia, ale także jego głęboko ludzki wymiar, w kontekście rosnącej popularności zawodów związanych z opieką paliatywną.

To oświadczenie pojawia się również w momencie, gdy aktorka coraz bardziej otwarcie mówi o żałobie po rodzicach. Jej ojciec, Anthony Kidman, zmarł w 2014 roku, a ona wielokrotnie podkreślała, jak decydujący wpływ rodzice mieli na jej życie i karierę.

Ogłaszając, że rozpoczyna szkolenie na opiekunkę osób u schyłku życia, Nicole Kidman ujawnia nieoczekiwany aspekt swojego życia. Ten projekt, zrodzony z osobistej straty, ukazuje dyskretne, ale silne podejście, skoncentrowane na komforcie i trosce o innych.