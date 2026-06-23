W wieku 52 lat Penélope Cruz przyciąga wzrok nową fryzurą.

Hiszpańska aktorka Penélope Cruz zaprezentowała swoją najkrótszą fryzurę od lat, a efekt nie pozostał niezauważony. Nazwana „boyfriend bob”, nowa fryzura potwierdza jej zamiłowanie do bobów, a jednocześnie nadaje jej wizerunkowi zdecydowanie luźny charakter.

Luźny „boyfriend bob”

Znany stylista fryzur Dimitris Giannetos podzielił się tą zmianą, publikując zdjęcia na Instagramie. Strzyżenie, wykonane w Los Angeles, sięga teraz ramion, co czyni Penélope Cruz najkrótszą fryzurą od dawna. Wierny trendowi „boyfriend bob”, stylista zdecydował się na celowo „niewymuszoną” fryzurę, którą opisuje jako stylizację „dzień po”: lekko potarganą i zaczesaną na bok, bez szczotkowania. Długa, zaczesana na bok grzywka okala twarz i dopełnia ten naturalny look.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Cięcie inspirowane jej wyglądem

Inspiracją dla tej metamorfozy był kluczowy element stroju aktorki: wielobarwna tweedowa marynarka, łącząca fuksję, fiolet i granat. Penélope Cruz założyła ją rozpiętą na białą koszulę, ozdobioną złotymi guzikami, kolczykami w kształcie gwiazdek i kilkoma naszyjnikami ze złotymi zawieszkami. Do makijażu wybrała cień do powiek w kolorze dymnej śliwki i odrobinę opalizującego fioletu na kościach policzkowych i ustach, aby uzyskać promienny, letni look.

Kulminacja „ery Boba”

Ta fryzura wyznacza nowy etap w metamorfozie, którą aktorka rozpoczęła na początku tego roku. W styczniu, podczas pokazu Paris Fashion Week, zamieniła swoje długie brązowe włosy na długiego, obszernego boba. Wiosną Penélope Cruz rozjaśniła włosy, dodając blond pasemka. Dzięki temu nowemu bobowi ma najkrótszą fryzurę od czasu Met Gali w 2024 roku.

Aktorka o ciągle ewoluującym stylu

Zdobywszy międzynarodową sławę dzięki takim filmom jak „Vicky Cristina Barcelona”, „Volver” i „Piraci z Karaibów”, Penélope Cruz słynie również ze swoich wyborów modowych i kosmetycznych. Z każdym występem udowadnia, że potrafi łączyć elegancję z odwagą, nigdy nie zadowalając się statycznym wizerunkiem.

Z tym luźnym, boyfriend bobem, Penélope Cruz dokonała kolejnej udanej transformacji. Łącząc modowe inspiracje z letnim klimatem, przypomina nam, że proste cięcie może wystarczyć, by odświeżyć wygląd. Nic dziwnego, że z pewnością zwróci na siebie uwagę.