Księżna Kate Middleton odtwarza kultowy wygląd księżnej Diany 31 lat później

Te dwie stylizacje dzieli trzydzieści jeden lat – a jednak podobieństwo jest uderzające. 25 kwietnia 2026 roku Kate Middleton wzięła udział w obchodach Dnia Anzac w stroju przypominającym stylizację Lady Diany z lipca 1995 roku.
Dzień Anzac – ceremonia pełna znaczenia
Kate Middleton reprezentowała brytyjską rodzinę królewską podczas obchodów Dnia Anzac, zarówno pod Cenotafem, jak i w Opactwie Westminsterskim. Każdego roku ten dzień jest poświęcony pamięci żołnierzy australijskich i nowozelandzkich, którzy polegli w walce, oraz oddawaniu hołdu tym, którzy służyli – oba kraje są członkami Wspólnoty Narodów.
Suknia-płaszcz Givenchy niemal identyczny z suknią Diany
Na tę okazję Kate miała na sobie szytą na miarę suknię-płaszcz projektu Sarah Burton dla Givenchy, w kolorze granatowym, z szerokimi białymi klapami, skrzyżowanym dekoltem i usztywnionymi ramionami. Podobieństwo do Diany było natychmiastowe: w lipcu 1995 roku, podczas wizyty w Niemczech, gdzie miała wręczyć nowe flagi pułkowi gwardii lekkich dragonów, Diana miała na sobie granatowy kostium-spódnicę od Catherine Walker.
Ta sukienka miała niemal identyczne białe klapy, biały pasek i kapelusz z szerokim rondem. Kate dopełniła swój strój pasującym kapeluszem Jane Taylor, granatowymi szpilkami Gianvito Rossi i torebką DeMellier London, z broszką z czerwonym makiem przypiętą do płaszcza.
Biżuteria Diany wzmacniająca przekaz
„Biżuteria jako język okazji”
Te wybory nie uszły uwadze ekspertów. Nilesh Rakholia, założyciel domu mody Abelini, powiedział magazynowi InStyle: „W taką okazję jak Dzień Anzac biżuteria przestaje być ozdobą, a staje się komunikatywna. Chodzi o znaczenie, ciągłość i szacunek dla chwili”. Dodał, że Kate „konsekwentnie używa biżuterii, aby stworzyć poczucie więzi”, ale że „nigdy nie sprawia wrażenia replikacji. Elementy kojarzone z Dianą są rekontekstualizowane, noszone w sposób odzwierciedlający jej własną rolę, jej własny moment”.
Hołd będący częścią kontinuum
To nie pierwszy raz, kiedy Kate Middleton wizualnie przywołuje pamięć Diany podczas uroczystości upamiętniających lub ważnych wydarzeń. Jednak precyzyjne, sartorialne echo 25 kwietnia nadaje temu szczególnie silny wymiar. Nie imitacja, a przekaz.
Granatowa sukienka-płaszcz i szafirowe kolczyki: Kate Middleton nie potrzebowała słów, by przekazać swoje przesłanie podczas obchodów Dnia Anzac. Trzydzieści jeden lat po śmierci Diany, przesłanie to rezonuje, niezmiennie, z pokolenia na pokolenie.