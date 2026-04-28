Księżna Kate Middleton odtwarza kultowy wygląd księżnej Diany 31 lat później

Te dwie stylizacje dzieli trzydzieści jeden lat – a jednak podobieństwo jest uderzające. 25 kwietnia 2026 roku Kate Middleton wzięła udział w obchodach Dnia Anzac w stroju przypominającym stylizację Lady Diany z lipca 1995 roku.

Dzień Anzac – ceremonia pełna znaczenia

Kate Middleton reprezentowała brytyjską rodzinę królewską podczas obchodów Dnia Anzac, zarówno pod Cenotafem, jak i w Opactwie Westminsterskim. Każdego roku ten dzień jest poświęcony pamięci żołnierzy australijskich i nowozelandzkich, którzy polegli w walce, oraz oddawaniu hołdu tym, którzy służyli – oba kraje są członkami Wspólnoty Narodów.

Suknia-płaszcz Givenchy niemal identyczny z suknią Diany

Na tę okazję Kate miała na sobie szytą na miarę suknię-płaszcz projektu Sarah Burton dla Givenchy, w kolorze granatowym, z szerokimi białymi klapami, skrzyżowanym dekoltem i usztywnionymi ramionami. Podobieństwo do Diany było natychmiastowe: w lipcu 1995 roku, podczas wizyty w Niemczech, gdzie miała wręczyć nowe flagi pułkowi gwardii lekkich dragonów, Diana miała na sobie granatowy kostium-spódnicę od Catherine Walker.

Ta sukienka miała niemal identyczne białe klapy, biały pasek i kapelusz z szerokim rondem. Kate dopełniła swój strój pasującym kapeluszem Jane Taylor, granatowymi szpilkami Gianvito Rossi i torebką DeMellier London, z broszką z czerwonym makiem przypiętą do płaszcza.

Biżuteria Diany wzmacniająca przekaz