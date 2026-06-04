„Zawsze charyzmatyczna”: Madison Beer robi furorę w białej sukience z gorsetem

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

Amerykańska piosenkarka, modelka i aktorka Madison Beer przeżywa przełomowy moment w swojej karierze. Właśnie zakończyła pierwszy etap trasy koncertowej „Locket Tour” i udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć ze sceny, łącząc je z chwilami spędzonymi z fanami. Na okładce znalazła się sukienka z gorsetem, która wywołała sensację i zachwyciła fanów.

Romantyczna sukienka gorsetowa

Na zdjęciu otwierającym Madison Beer pozuje w swoim scenicznym stroju: delikatnej, kremowobiałej sukni gorsetowej o dopasowanym kroju. Suknia ma gorset z koronki w kwiaty, sznurowanie z przodu i koronkowy brzeg z falbanką, tworząc modny, zalotny look. Piosenkarka dopełniła ten romantyczny look długimi, gładkimi włosami i świetlistym makijażem.

Wzruszająca wiadomość dla jego fanów

W podpisie swojego posta Madison Beer skierowała serdeczne przesłanie do swoich europejskich i brytyjskich fanów. Serdecznie podziękowała im za przybycie na koncerty, wyznając, że jej marzenia spełniły się podczas tej trasy i wspominając o wielu „chwilach szczypania”. Karuzela ilustruje tę więź: przedstawia Madison Beer dzielącą przyjacielską chwilę z uczestnikiem koncertu, a także wypełnioną po brzegi salę, co świadczy o entuzjazmie, jaki towarzyszył każdemu koncertowi.

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Post udostępniony przez @madisonbeer

Pierwszy etap dużej trasy koncertowej

Trasa koncertowa „Locket Tour” to punkt zwrotny dla Madison Beer: to ich pierwsza trasa koncertowa po arenach, promująca trzeci album „Locket”, który ukaże się w styczniu 2026 roku. Zakończona pod koniec maja europejska i brytyjska część trasy ustępuje miejsca trasie po Ameryce Północnej, która rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Kulminacją podróży będzie wielki finał w Nowym Jorku, na legendarnej scenie Madison Square Garden.

W efektownej sukience z gorsetem i serdecznym przesłaniu do fanów, Madison Beer potwierdza swoją charyzmę, zarówno na scenie, jak i w mediach społecznościowych. „Zawsze charyzmatyczna” – komentowało wielu internautów.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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