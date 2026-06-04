Shakira zachwyca w rzeźbiarskiej pomarańczowej sukience

Léa Michel
@shakira / Instagram

Kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów Shakira postawiła na odważny kolor, aby podkreślić swój styl. Pojawiła się w efektownej, rzeźbiarskiej pomarańczowej sukience na premierze „No Drama”, nowego produktu do rozczesywania włosów marki Isima. Wybór modowy idealnie wpisywał się w letnią energię wydarzenia.

Rzeźbiarska pomarańczowa sukienka

Na tę okazję Shakira wybrała krótką, jaskrawopomarańczową sukienkę o dopasowanym kroju. Sukienkę wyróżniają strukturalne, inspirowane gorsetem szwy, które tworzą czystą, graficzną linię, a także głęboki dekolt. Dyskretne wycięcie dodaje jej głębi. Efekt: sylwetka, która jest jednocześnie nowoczesna i architektoniczna, wierna zamiłowaniu Shakiry do wyrazistych kreacji.

Akcesoria, które grają kontrastem

Jeśli chodzi o dodatki, kontynuowała monochromatyczny styl, nosząc duże, pomarańczowe okulary przeciwsłoneczne, które idealnie pasowały do jej stylizacji. Tę harmonię przełamała jednak parą białych kowbojek, tworząc zdecydowanie modny kontrast. Jej długie fale i delikatny makijaż dopełniały tę muśniętą słońcem stylizację.

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Artysta na szczycie

Ten krok w świat mody zbiega się z okresem, w którym Shakira odnosi ogromne sukcesy. Obecnie koncertuje na całym świecie z trasą koncertową „Las Mujeres Ya No Lloran”, która stała się najbardziej dochodową trasą latynoską w historii. Wokalistka „Waka Waka” z powodzeniem łączy w sobie wiele ról, zarówno muzycznych, jak i modowych, a także biznesowych.

Dzięki swojemu wyprofilowanemu krojowi, żywej palecie kolorów i kontrastującym dodatkom, Shakira po raz kolejny zaprezentowała swoje nienaganne wyczucie stylu, jednocześnie eksponując swoją markę kosmetyków. Ten pokaz letniej energii z pewnością nie pozostał niezauważony.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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