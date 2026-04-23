Piosenkarka opowiada o swojej diagnozie choroby afektywnej dwubiegunowej i o tym, co zmieniło się w jej życiu.

Rok po publicznym ujawnieniu swoich problemów ze zdrowiem psychicznym, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Kehlani opowiada o wstrząsie wywołanym tą diagnozą. W niedawnym wywiadzie opisuje swoją podróż naznaczoną „świadomością, terapią i nowym sposobem życia”.

Diagnoza, która oznacza punkt zwrotny

W 2025 roku Kehlani ogłosiła, że zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową i zaburzenie osobowości typu borderline. To odkrycie głęboko odmieniło jej codzienne życie. Wyjaśnia, że nazwanie swoich trudności było niezbędnym krokiem, ale wiązało się również z zobowiązaniem: lepszego zrozumienia swojego funkcjonowania i odpowiedniego dostosowania swojego życia.

Terapia, leczenie i świadomość

Od momentu postawienia diagnozy Kehlani wdrożyła szereg form opieki, w tym farmakoterapię i różne metody terapeutyczne. Podkreśla wagę tego, co nazywa „mentalnym zestawem narzędzi”.

Ta nowa świadomość pozwala jej w szczególności szybciej identyfikować objawy i czynniki wyzwalające. Stopniowo uczy się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze ataków, takie jak zaburzenia snu, wahania energii czy zmiany w zachowaniu.

Uczymy się żyć „inaczej”

Kehlani wyjaśnia również, że obecnie ustala styl życia, który jej odpowiada, biorąc pod uwagę jej zdrowie psychiczne. Obejmuje to lepszą komunikację z otoczeniem. Zachęca bliskich do zwracania uwagi na pewne sygnały i interwencji w razie potrzeby. Ta transparentność staje się kluczowym elementem jej stabilności, pozwalając jej nie stawiać czoła trudnym chwilom w samotności.

Podróż naznaczona momentami zerwania

Przed diagnozą Kehlani przeszła przez szczególnie intensywny okres naznaczony lękiem, gniewem i pewną formą paranoi. Opisuje moment załamania, który skłonił ją do szukania pomocy. Z perspektywy czasu przyznaje, że ten etap był przełomowy: bez tego epizodu mogłaby nie otrzymać diagnozy ani nie rozpocząć pracy nad sobą.

Nowy etap w jego życiu i karierze

Dziś Kehlani kontynuuje karierę, integrując te nowe, osobiste realia. Niedawno uhonorowana nagrodą Grammy, jest również uosobieniem bardziej otwartego dyskursu na temat zdrowia psychicznego w branży muzycznej. Jej historia podkreśla kluczowe przesłanie: zrozumienie własnego umysłu to proces, który wymaga czasu, narzędzi i wsparcia.

Dzieląc się swoim doświadczeniem, Kehlani pomaga rzucić światło na chorobę afektywną dwubiegunową i towarzyszące jej realia. Jej historia ilustruje zarówno złożoność diagnozy, jak i możliwości rozwoju, jakie oferuje ona poprzez ciągłą autorefleksję i rozwój osobisty.