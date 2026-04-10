W wieku 58 lat Pamela Anderson zaskakuje objętościowym suszeniem włosów, które wywołuje kontrowersje.

Podczas gali Fashion Trust US Awards 2026 w Los Angeles, Pamela Anderson zwróciła na siebie uwagę „metamorfozą” włosów. Znana ze swoich charakterystycznych, romantycznych fal, aktorka znana z filmu „Nagi pistolet” zdecydowała się tym razem na obszerne, inspirowane stylem retro upięcie, potwierdzając tym samym swoją skłonność do stylistycznych nowinek.

Retro suszenie włosów inspirowane latami 70.

Pamela Anderson nieustannie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem, zmieniając fryzury, kolory i faktury podczas każdego publicznego wystąpienia. Ta nowa fryzura jest częścią serii ostatnich metamorfoz fryzur, odzwierciedlających jej swobodne i asertywne podejście do piękna. Na to wydarzenie Pamela Anderson zaprezentowała się z ułożoną fryzurą z wyrazistą objętością i warstwowymi pasemkami. Fryzurę wyróżniała grzywka „curtin grzyw”, kultowy detal lat 70., nawiązująca do estetyki retro, często kojarzonej z aktorką Goldie Hawn.

Ta fryzura kontrastuje z miękkimi lokami, które ostatnio nosiła Pamela Anderson, w tym z romantycznym, falowanym bobem. To obfite upięcie włosów zestawiono z dopasowaną sukienką koszulową w kolorze liliowym, ozdobioną srebrnymi kwiatowymi detalami. Jeśli chodzi o makijaż, Pamela Anderson pozostała wierna swojej naturalnej estetyce, z promienną cerą i odrobiną różu na ustach.

Ewolucja włosów z dumą prezentowana

W ostatnich miesiącach Pamela Anderson intensywnie eksperymentowała ze swoimi włosami. Eksperymentowała z różnymi długościami, od zmierzwionego kucyka po odświeżonego muleta, a także z wariantami kolorystycznymi, od blondu po rudy, w tym z różowawym pasemkiem. Nieustannie poszukując nowych rozwiązań, bawi się również teksturami, przeplatając gładkie fryzury z bardziej naturalnymi, niemal potarganymi stylizacjami. Ta stylistyczna śmiałość odzwierciedla wyraźną chęć odświeżenia swojego wizerunku, pozostając jednocześnie wierną swojej kultowej osobowości z lat 90.

Spojrzenie, które dzieli opinie w mediach społecznościowych

Jak to często bywa w przypadku, gdy celebrytka wybiera nieoczekiwany styl, nowa fryzura Pameli Anderson wywołała niestety liczne reakcje w internecie. Niektórzy internauci wyrazili swoje preferencje co do jej charakterystycznych loków, pisząc na przykład: „Wolę loki”. Inni komentatorzy wręcz przeciwnie, chwalili tę zmianę, wierząc, że fryzura wnosi powiew nowoczesności: „Uwielbiam ją, jest świeża”. Kilku użytkowników było bardziej sceptycznych wobec techniki stylizacji, deklarując: „Nie wygląda jak suszenie”.

Pomijając te opinie, należy pamiętać, że wygląd człowieka – czy to fryzura, czy ciało – nie powinien być przedmiotem ciągłej oceny. To, czy jest on przyjemny, czy nie, ostatecznie ma niewielkie znaczenie: ten wybór fryzury należy przede wszystkim do samej Pameli Anderson i odzwierciedla jej swobodę w kreowaniu siebie według własnego uznania.

Dzięki tej pełnej objętości, inspirowanej latami siedemdziesiątymi, fryzurze, Pamela Anderson potwierdza chęć eksplorowania nowych aspektów swojego wizerunku. Ta metamorfoza włosów po raz kolejny dowodzi trwałego wpływu aktorki na trendy w modzie i jej przywiązania do swobodnego podejścia do stylu.