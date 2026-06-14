W wieku 37 lat Nina Dobrev udowadnia, że sukienka typu slip to klasyka czerwonego dywanu

Bułgarsko-kanadyjska aktorka i modelka Nina Dobrev potwierdza swój status ikony mody. Na premierę swojego krótkometrażowego filmu „General Admission”, zaprezentowanego na Festiwalu Filmowym Tribeca w 2026 roku, wybrała pewniak: sukienkę slip dress. Delikatny i ponadczasowy element garderoby, którym pochwaliła się w filmie opublikowanym na Instagramie, natychmiast oczarował jej obserwatorów.

Satynowa sukienka typu slip

Była gwiazda „Pamiętników wampirów” miała na sobie kremową, satynową sukienkę typu slip od projektanta Adama Lippesa. Płynny, wręcz lejący się krój delikatnie opina sylwetkę i tworzy kolumnę sięgającą podłogi. Cienkie ramiączka spaghetti i delikatnie drapowany dekolt podkreślają buduarowy charakter kreacji, a akcent w postaci ciemnej koronki, ułożony warstwowo pod spodem, kontrastuje z czystymi liniami kreacji. Detal z obciąganymi guzikami wzdłuż szwu dopełnia ten wyrafinowany look.

Minimalistyczne dodatki. Wierna duchowi „cichego luksusu” swojej stylizacji, Nina Dobrev postawiła na stonowane dodatki. Do sukienki dobrała czarne sandały na szpilce z delikatnymi paseczkami i małą, czarną kopertówkę z rączką. Jeśli chodzi o biżuterię, postawiła na dyskretną, nowoczesną biżuterię z kolczykami KatKim. To minimalistyczne podejście pozwala sukience wysunąć się na pierwszy plan.

„Energia Carrie Bradshaw”

W podpisie do swojego posta aktorka z humorem podsumowała swój styl: „Ten tydzień miał prawdziwą energię Carrie Bradshaw”. Nawiązanie do bohaterki popularnego serialu, arcykapłanki mody lat 90. i 2000. Sukienka slip dress, w istocie, narodziła się właśnie z tej epoki, dziedzicząc minimalizm i modę na wsuwane kreacje o intymnym charakterze. Regularnie odświeżana, stała się klasyką czerwonego dywanu: prosta, elegancka i ponadczasowa.

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Dzięki tej niezwykle eleganckiej sukience na ramiączkach Nina Dobrev stworzyła jedną z najbardziej efektownych stylizacji tegorocznej gali. Stawiając na prostotę zamiast ekstrawagancji, aktorka przypomniała nam, że czasem wystarczy jeden dobrze dobrany element, aby zrobić trwałe wrażenie. Dowód, o ile w ogóle potrzebny, że sukienka na ramiączkach nie straciła nic ze swojego uroku na czerwonym dywanie.