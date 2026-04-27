52-letnia aktorka Tori Spelling nosi prześwitujący strój, który wywołuje reakcje

Fabienne Ba.
@torispelling / Instagram

Na zwykły wieczór w West Hollywood potrzebny był „niezwykły” look. Amerykańska aktorka, osobowość medialna i pisarka Tori Spelling doskonale to zrozumiała, gdy pojawiła się na „tajnym” przyjęciu Madonny w prześwitującym stroju, który nie pozostawił nikogo obojętnym.

Bardzo ekskluzywny wieczór w The Abbey

Wieczorem 25 kwietnia 2026 roku Madonna zorganizowała prywatne przyjęcie, na które można było wejść tylko za zaproszeniem, w Abbey, kultowym barze w West Hollywood, aby uczcić urodziny jego właściciela, Tristana Schukrafta, a także zaprezentować nowe utwory z albumu „Confessions II”.

Wśród gości znaleźli się włosko-amerykańska aktorka i modelka Julia Fox, amerykańska aktorka Tori Spelling, brytyjska piosenkarka i muzyk Lily Allen, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Addison Rae, brytyjska modelka i aktorka Cara Delevingne oraz amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańsko-macedońskiego Bebe Rexha. Plejada gwiazd zebrała się na wieczór, który zapowiadał się zarówno świątecznie, jak i muzycznie wyjątkowo.

Przyciągający wzrok koronkowy strój

To właśnie w tym miejscu Tori Spelling wzbudziła sensację. Gwiazda serialu „Beverly Hills 90210” wybrała kostium ze spodniami z prześwitującego materiału. Strój, ozdobiony połyskującymi niebieskimi i srebrnymi cekinami, odbijał światło w każdym jej ruchu, potęgując efekt dramatyzmu. Dla kontrastu, na ramiona narzuciła brązowy szal z futra, a całość dopełniły blond włosy ułożone w fale. Wieczorny strój został sfotografowany, gdy przechadzała się chodnikiem, opierając się o swojego towarzysza.

Fani przekonani w mediach społecznościowych

Zdjęcia opublikowane na Instagramie szybko stały się viralem, wywołując falę pochwał i entuzjastycznych udostępnień w mediach społecznościowych. Wpisy w mgnieniu oka zebrały tysiące reakcji. „Tori wygląda olśniewająco” – emoji z płomieniem – idealnie oddaje odbiór, jaki fani zgotowali jej tego wieczoru, chwaląc zarówno jej elegancję, jak i wyczucie stylu. Inni użytkownicy również podkreślali oryginalność jej stylizacji i emanującą z niej pewność siebie, co sprawiło, że zdjęcia te stały się jednym z najpopularniejszych momentów wieczoru w sieci.

Krótko mówiąc, Tori Spelling nadal dokonuje odważnych wyborów modowych. Jej obecność na jednym z najbardziej ekskluzywnych przyjęć wiosny 2026 roku potwierdza, że jest ważną postacią w amerykańskim świecie rozrywki, wykraczającą daleko poza jej kultową rolę w filmie „Beverly Hills 90210”.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Ta „odważna” stylizacja 67-letniej piosenkarki Madonny nie pozostawia nikogo obojętnym
Aktorka Meryl Streep wzruszyła się do łez podczas wywiadu

Aktorka Meryl Streep wzruszyła się do łez podczas wywiadu

Wywiady promocyjne rzadko oferują takie momenty. Amerykańska aktorka Meryl Streep, występując w telewizji France 2, promując film „Diabeł...

Ta „odważna” stylizacja 67-letniej piosenkarki Madonny nie pozostawia nikogo obojętnym

Madonna nigdy nie robi niczego na pół gwizdka i 25 kwietnia 2026 roku w West Hollywood nie był...

Piosenkarka Becky G wywołuje sensację swoim rozciętym i cekinowym lookiem

23 kwietnia 2026 roku w Telemundo Center w Miami odbyła się gala Billboard Latin Women in Music, a...

Kiedy Tom Holland tańczył balet: nagranie z 2017 roku staje się viralem

Zdjęcia z 2017 roku przedstawiające Toma Hollanda ćwiczącego taniec klasyczny ponownie krążą po mediach społecznościowych. Klipy te, nakręcone...

Victoria Beckham błyszczy w białej satynowej sukience u boku męża

Na gali TIME100 w Nowym Jorku brytyjska stylistka, projektantka i bizneswoman Victoria Beckham po raz kolejny zaprezentowała swój...

Gigi Hadid przywraca „vintage’owy styl ust” i wskrzesza trend

Podczas niedawnego występu amerykańska modelka Gigi Hadid zwróciła na siebie uwagę makijażem skupiającym się na ustach. Subtelny, a...