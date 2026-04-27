52-letnia aktorka Tori Spelling nosi prześwitujący strój, który wywołuje reakcje

Na zwykły wieczór w West Hollywood potrzebny był „niezwykły” look. Amerykańska aktorka, osobowość medialna i pisarka Tori Spelling doskonale to zrozumiała, gdy pojawiła się na „tajnym” przyjęciu Madonny w prześwitującym stroju, który nie pozostawił nikogo obojętnym.

Bardzo ekskluzywny wieczór w The Abbey

Wieczorem 25 kwietnia 2026 roku Madonna zorganizowała prywatne przyjęcie, na które można było wejść tylko za zaproszeniem, w Abbey, kultowym barze w West Hollywood, aby uczcić urodziny jego właściciela, Tristana Schukrafta, a także zaprezentować nowe utwory z albumu „Confessions II”.

Wśród gości znaleźli się włosko-amerykańska aktorka i modelka Julia Fox, amerykańska aktorka Tori Spelling, brytyjska piosenkarka i muzyk Lily Allen, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Addison Rae, brytyjska modelka i aktorka Cara Delevingne oraz amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańsko-macedońskiego Bebe Rexha. Plejada gwiazd zebrała się na wieczór, który zapowiadał się zarówno świątecznie, jak i muzycznie wyjątkowo.

Przyciągający wzrok koronkowy strój

To właśnie w tym miejscu Tori Spelling wzbudziła sensację. Gwiazda serialu „Beverly Hills 90210” wybrała kostium ze spodniami z prześwitującego materiału. Strój, ozdobiony połyskującymi niebieskimi i srebrnymi cekinami, odbijał światło w każdym jej ruchu, potęgując efekt dramatyzmu. Dla kontrastu, na ramiona narzuciła brązowy szal z futra, a całość dopełniły blond włosy ułożone w fale. Wieczorny strój został sfotografowany, gdy przechadzała się chodnikiem, opierając się o swojego towarzysza.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Abbey Weho (@theabbeyweho)

Fani przekonani w mediach społecznościowych

Zdjęcia opublikowane na Instagramie szybko stały się viralem, wywołując falę pochwał i entuzjastycznych udostępnień w mediach społecznościowych. Wpisy w mgnieniu oka zebrały tysiące reakcji. „Tori wygląda olśniewająco” – emoji z płomieniem – idealnie oddaje odbiór, jaki fani zgotowali jej tego wieczoru, chwaląc zarówno jej elegancję, jak i wyczucie stylu. Inni użytkownicy również podkreślali oryginalność jej stylizacji i emanującą z niej pewność siebie, co sprawiło, że zdjęcia te stały się jednym z najpopularniejszych momentów wieczoru w sieci.

Krótko mówiąc, Tori Spelling nadal dokonuje odważnych wyborów modowych. Jej obecność na jednym z najbardziej ekskluzywnych przyjęć wiosny 2026 roku potwierdza, że jest ważną postacią w amerykańskim świecie rozrywki, wykraczającą daleko poza jej kultową rolę w filmie „Beverly Hills 90210”.