Victime de grossophobie, Nelly Furtado met fin à sa tournée

Nelly Furtado a récemment annoncé mettre fin à sa tournée, secouant ses fans et le monde de la pop. Connue pour ses tubes internationaux, l’autrice-compositrice-interprète canado-portugaise s’est heurtée ces derniers mois à une vague de grossophobie d’une rare violence. Elle choisit donc de faire une pause, dénonçant les attaques humiliantes dont elle fait l’objet.

Une annonce choc pour ses fans

C’est sur ses réseaux sociaux que Nelly Furtado s’est adressée à son public pour expliquer sa décision. L’artiste a tenu à remercier chaleureusement les personnes qui l’ont soutenue tout au long de son parcours : « gratitude infinie envers toute personne qui a vibré au son de ma musique », a-t-elle écrit. Cette annonce intervient alors qu’elle célébrait le 25ème anniversaire de son premier album, symbole d’une carrière marquée par des titres emblématiques et un engagement constant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nelly Furtado (@nellyfurtado)

La grossophobie, fléau tenace dans la musique

Depuis plusieurs mois, la chanteuse subit de plein fouet des critiques sur son apparence physique : remarques blessantes, moqueries sur son poids, et comparaisons cruelles avec ses débuts dans les années 2000. Nelly Furtado, aujourd’hui âgée de 46 ans et mère de 3 enfants, n’a pas tardé à réagir par un message puissant sur l’acceptation de soi et les réalités des coulisses : « Oui, le maquillage, les dessous, tout contribue à fabriquer un look. Mais le plus important reste la confiance intérieure », a-t-elle témoigné en story. Malgré cette prise de parole, la violence des messages grossophobes a eu raison de sa résistance émotionnelle, la poussant à interrompre sa tournée mondiale.

Un malaise généralisé dans l’industrie

Le cas de Nelly Furtado n’est malheureusement pas isolé. D’autres artistes féminines, comme la chanteuse et danseuse française Alizée récemment, ont elles aussi été exposées à la grossophobie, révélant l’ampleur du problème dans l’industrie du divertissement et sur les réseaux sociaux.

Le jugement sur les corps demeure omniprésent, renforcé par des photos et des commentaires anonymes qui peuvent briser une artiste au sommet. En prenant la décision de dire stop, Nelly Furtado ouvre un débat salutaire sur l’image, la pression de la perfection et la nécessité urgente de repenser la bienveillance dans le rapport public-artiste.

Alors que Nelly Furtado quitte provisoirement la scène, son message d’amour et de gratitude résonne plus fort que jamais, inspirant la réflexion et l’empathie autour des violences ordinaires faites au corps des femmes, surtout sous le regard du grand public.