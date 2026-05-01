Ten wybór modowy piosenkarki Demi Lovato wywołuje falę reakcji

Naila T.
Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Demi Lovato zadebiutowała jako gwiazda wieczoru w Madison Square Garden 24 kwietnia 2026 roku w ramach trasy koncertowej „It's Not That Deep”. Choć występ spotkał się z powszechnym uznaniem, to jej występ sceniczny wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych.

Pierwszy główny występ w Madison Square Garden

24 kwietnia 2026 roku Demi Lovato zadebiutowała jako gwiazda wieczoru w wyprzedanym Madison Square Garden w Nowym Jorku, w ramach trasy koncertowej „It's Not That Deep”. Dwugodzinny dance-popowy show, oparty na jej najnowszym albumie, z niespodziewanymi występami męża Jutesa i JoJo Levesque, zawierał covery jej największych hitów – od „Heart Attack” przez „Stone Cold” po „Give Your Heart a Break”. To był wieczór, który na zawsze zapisze się w pamięci jej najwierniejszych fanów.

Turkusowy wygląd, który przyciąga wszystkie oczy

Na tę kultową randkę Demi Lovato postawiła na sceniczny look, który opierał się na dopasowanej, turkusowej bluzce w połączeniu z koronkową minispódniczką z głębokimi rozcięciami po bokach. Biała, sztuczna szala narzucona na ramiona dodała jej dramatyzmu w stylu starego Hollywood, kontrastując z klubową energią reszty stroju. Czarne, skórzane kozaki do ud i okulary przeciwsłoneczne w stylu retro dopełniły stylizację, która miała zrobić niezapomniane wrażenie – i tak też się stało.

Demi Lovato udostępniła serię zdjęć i filmów dokumentujących jej występy w Madison Square Garden. Niektóre obrazy natychmiast wywołały falę komentarzy — zarówno entuzjastycznych fanów, jak i bardziej podzielonych obserwatorów na temat jej wyglądu na scenie.

Spektakl w pełni oddający estetykę „It's Not That Deep”

Trasa koncertowa zbudowana jest wokół industrialnej, rave'owej estetyki, z jaskrawymi światłami, Steadicamem za sceną i sugestywną choreografią – w stylu nawiązującym do ery po albumie Brat. Na scenie Demi Lovato również wykorzystała wieszak na ubrania, prezentując nowojorskiej publiczności swoje różne muzyczne ery, od czasów Disney Channel po współczesność. Turkusowy look z wysokim rozcięciem idealnie wpisuje się w tę estetykę, całkowicie spójną z albumem.

Turkusowy top, wysokie rozcięcie, białe sztuczne futro – Demi Lovato z pewnością nie postawiła na subtelność w Madison Square Garden. A efekt, zarówno na scenie, jak i w mediach społecznościowych, był dokładnie taki, jaki sobie wymarzyła.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Piosenkarka Tyla pokazuje mięśnie brzucha i wywołuje sensację
Starannie zaplanowany strój: tego szczegółu raperka Megan Thee Stallion nie pozostawiła przypadkowi

