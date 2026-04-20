Aktorka Salma Hayek elegancko prezentuje swoje naturalne siwe włosy

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek nie ma zamiaru ukrywać swoich siwych włosów – wręcz przeciwnie. Na czerwonym dywanie nagrody Breakthrough Prize, siwe włosy stanowiły centralny element jej absolutnie eleganckiej stylizacji.

Najbardziej naukowa ceremonia w Hollywood

18 kwietnia 2026 roku w Barker Hangar w Santa Monica odbyła się 12. edycja nagrody Breakthrough Prize, nazywanej „Oscarami nauki”, przyznawanej corocznie badaczom, którzy poczynili największe postępy w swoich dziedzinach.

Wśród licznych celebrytów obecnych na wydarzeniu znaleźli się amerykańska aktorka Anne Hathaway, amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Zoe Saldaña, amerykański aktor i scenarzysta Robert Downey Jr., amerykańska aktorka i producentka Jessica Chastain oraz malezyjska aktorka i producentka Michelle Yeoh. Salma Hayek, stała bywalczyni tego wydarzenia, również była obecna w towarzystwie swojego męża, francuskiego biznesmena François-Henri Pinault.

Sukienka Gucci łącząca elegancję i wyrafinowanie

Na tę okazję Salma Hayek wybrała długą, czarną suknię Gucci z lejącej tkaniny pokrytej nieregularnie rozmieszczonymi cekinami, z głębokim dekoltem w serek ozdobionym falbanami i spódnicą przechodzącą w tren. Całość dopełniła efektowna srebrna biżuteria, tworząc sylwetkę zarówno szykowną, jak i ponadczasową.

Kok, który podkreślał jej siwe włosy

Salma Hayek, stylizowana przez Andy'ego Lecompte, miała na sobie skręcone upięcie z starannie ułożoną grzywką zaczesaną na bok, eksponującą jej naturalne srebrne pasemka. To był najbardziej wyrazisty pokaz jej siwych włosów, jaki kiedykolwiek widziano na czerwonym dywanie, a efekt był oszałamiający. Upięcie odsłaniało kolczyki z kryształkami i srebrem, a także efektowny pierścionek na palcu wskazującym, zaprojektowany przez Davida Webba.

Wybór, nie przypadek

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka chwali się swoimi naturalnymi włosami. W wywiadzie dla magazynu Allure wyznała, że jej włosy „nie lubią być farbowane” i że czuje się lepiej ze „zdrowymi, siwymi włosami”. Od czasu, gdy na początku 2025 roku Salma Hayek zaprezentowała swoje siwe włosy podczas ceremonii Złotych Globów, stopniowo eksponowała swoje siwe loki na każdym publicznym wystąpieniu. To konsekwentne podejście, sprzeczne z utartymi schematami na czerwonym dywanie.

Podsumowując, Salma Hayek przechadzała się po czerwonym dywanie u boku swojego męża François-Henriego Pinault, z którym pozostaje w związku małżeńskim od 2009 roku. Razem tworzyli jedną z najbardziej eleganckich par wieczoru – dowód na to, że pewność siebie i autentyczność to zdecydowanie najlepsze dodatki.