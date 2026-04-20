Paris Hilton wystawia swojego ochroniarza na próbę; nagranie rozbawiło internautów.

Fabienne Ba.
@parishilton / Instagram

Amerykańska celebrytka i bizneswoman Paris Hilton jest stałą bywalczynią festiwalu Coachella, ale w tym roku to jej ochroniarz nieumyślnie skradł show. Nagranie, na którym biega w kalifornijskim upale, a jej lojalny agent ochrony depcze jej po piętach, szybko stało się viralem.

Tommy, najbardziej pożądany ochroniarz na festiwalu Coachella

Sama Paris Hilton udostępniła nagranie, składając hołd swojemu ochroniarzowi: „Od lat biegam z moim ochroniarzem na Coachelli. Tommy jest najlepszy!”. Na nagraniu widać, jak wiruje z jednego końca festiwalu na drugi, podczas gdy Tommy stara się jak może, by nie stracić jej z oczu.

Użytkownicy Internetu (prawie) przekonali

Filmik szybko stał się viralem na TikToku i X (dawniej Twitterze), wywołując falę rozbawienia. Wielu chwaliło profesjonalizm i wytrzymałość Tommy'ego, podczas gdy inni po prostu śmiali się do rozpuku z tego nietypowego duetu: beztroskiej, energicznej gwiazdy i beznamiętnego ochroniarza, skazanego na podążanie za nim krok w krok pod słońcem Indio.

Jednak niektórzy internauci również wyrazili krytykę, uznając scenę za obraźliwą i argumentując, że „zmuszanie” ochroniarza do biegania w ten sposób dla rozgłosu było niewłaściwe, przypominając wszystkim, że jego rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie udział w zaaranżowanym wydarzeniu. Inni niuansowali te reakcje, sugerując, że ochroniarz mógł czuć się całkowicie komfortowo w tej sytuacji i wyrazić zgodę na nagranie.

Paris Hilton, niekwestionowana królowa Coachella

W edycji 2026 Paris Hilton postawiła na swój look: założyła sięgające do uda kozaki na platformie Demonia, co stanowiło wyraźny ukłon w stronę estetyki Y2K, która przyniosła jej sławę w latach 2000. Zorganizowała również własne wydarzenie na festiwalu dla swojej marki kosmetyków do pielęgnacji skóry „Parívie” i wzięła udział w Neonowy Karnawał. Jest z pewnością niewyczerpana – Tommy może to potwierdzić.

Ostatecznie ta lekka i spontaniczna scena doskonale oddaje ducha festiwalu Coachella w stylu Paris Hilton: połączenie blichtru, nieograniczonej energii i celowego chaosu. Pomiędzy podziwem dla wytrwałości Tommy'ego a bardziej zniuansowaną krytyką, odcinek odniósł sukces w jednym: przypomniał nam, że Paris Hilton jest nieuniknioną postacią w medialnym widowisku.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Pamela Anderson, 58 lat, wskrzesza trend jeansowy z lat 2000.
Article suivant
49-letnia aktorka Diane Kruger wzbudziła sensację kreacją godną dzieła sztuki.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

