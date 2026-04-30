Aktorka Jessica Alba zdecydowała się na sensacyjny wygląd na swoje urodziny.

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny 28 kwietnia 2026 roku w gronie bliskich. Udostępniona z tej okazji karuzela zdjęć na Instagramie łączyła w sobie czułe chwile, inspirujące cytaty i koronkowe stylizacje, które spodobały się jej obserwatorom.

45. rocznica obchodzona w gronie rodziny i miłości

Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny u boku swojego partnera, amerykańskiego aktora kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia Danny'ego Ramireza, oraz trójki dzieci: Honor, Haven i Hayesa. Zebrała chwile z uroczystości, zdjęcia z dzieciństwa i zestaw znaczących cytatów na Instagramie, aby uczcić ten kamień milowy. Kameralne i serdeczne urodziny, dalekie od wielkich hollywoodzkich przyjęć.

Dwie koronkowe stylizacje na dwuczęściowy wieczór

Na urodzinową kolację Jessica Alba miała na sobie czarny top z kwadratowym dekoltem na cienkich ramiączkach, ozdobiony koronką typu „lash”, turkusowe kolczyki i kilka warstw złotych naszyjników. Później tego samego dnia założyła biały top z dekoltem w serek i koronką w kwiaty, włożony pod teksturowaną brązową marynarkę – jej włosy układały się w delikatne fale, w uszach miała duże złote kolczyki, a oczy zamknięte, delektując się kawałkiem urodzinowego tortu.

To nie przypadek, że dwie kreacje wybrane na te urodziny mają ten sam detal: koronkowe wykończenie dekoltu. Ten stylistyczny wybór odzwierciedla kierunek, jaki obrała Jessica Alba w ostatnich sezonach – wyrafinowane kreacje, które bawią się lekkością, a jednocześnie pozostają szykowne.

Wiadomość urodzinowa, która wiele mówi

Oprócz strojów, to podpis pod postem znalazł oddźwięk wśród jej obserwatorów. „Kolejny obrót słońca – i w jakiś sposób łagodniejsza, silniejsza, bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej” – napisała. „Ten miniony rok był piękny. Taki, który rozwija cię we właściwym kierunku, otwiera cię i pokazuje, ile miłości i światła cię otacza” – kontynuowała. Na koniec podziękowała swoim dzieciom, partnerowi i bliskim przyjaciołom: „Moja rodzina. Moje troje dzieci – całe moje serce. Rozświetlacie wszystko”.

Kobieta, która pisze własne zasady

Odkryta w wieku 19 lat w serialu „Ciemny Anioł”, za rolę, która przyniosła jej nominację do Złotego Globu, Jessica Alba zbudowała od tego czasu imperium przedsiębiorczości, współtworząc w 2011 roku „The Honest Company” – markę naturalnych produktów dla niemowląt i gospodarstwa domowego, której wartość rynkowa osiągnęła miliard dolarów. W wieku 45 lat, aktorka, przedsiębiorczyni i matka trójki dzieci, uosabia nowoczesny sukces, łącząc zmysł biznesowy, wpływy w mediach i zaangażowanie rodzinne, pozostając jednocześnie kluczową postacią w dziedzinie stylu życia i wzmacniania pozycji kobiet.

Krótko mówiąc, Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny na swój własny sposób: stylowo, szczerze i całkowicie sobą. Właśnie tak często świętuje się najlepsze urodziny.