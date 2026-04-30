Aktorka Jessica Alba zdecydowała się na sensacyjny wygląd na swoje urodziny.

@jessicaalba / Instagram

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny 28 kwietnia 2026 roku w gronie bliskich. Udostępniona z tej okazji karuzela zdjęć na Instagramie łączyła w sobie czułe chwile, inspirujące cytaty i koronkowe stylizacje, które spodobały się jej obserwatorom.

45. rocznica obchodzona w gronie rodziny i miłości

Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny u boku swojego partnera, amerykańskiego aktora kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia Danny'ego Ramireza, oraz trójki dzieci: Honor, Haven i Hayesa. Zebrała chwile z uroczystości, zdjęcia z dzieciństwa i zestaw znaczących cytatów na Instagramie, aby uczcić ten kamień milowy. Kameralne i serdeczne urodziny, dalekie od wielkich hollywoodzkich przyjęć.

Dwie koronkowe stylizacje na dwuczęściowy wieczór

Na urodzinową kolację Jessica Alba miała na sobie czarny top z kwadratowym dekoltem na cienkich ramiączkach, ozdobiony koronką typu „lash”, turkusowe kolczyki i kilka warstw złotych naszyjników. Później tego samego dnia założyła biały top z dekoltem w serek i koronką w kwiaty, włożony pod teksturowaną brązową marynarkę – jej włosy układały się w delikatne fale, w uszach miała duże złote kolczyki, a oczy zamknięte, delektując się kawałkiem urodzinowego tortu.

To nie przypadek, że dwie kreacje wybrane na te urodziny mają ten sam detal: koronkowe wykończenie dekoltu. Ten stylistyczny wybór odzwierciedla kierunek, jaki obrała Jessica Alba w ostatnich sezonach – wyrafinowane kreacje, które bawią się lekkością, a jednocześnie pozostają szykowne.

Wiadomość urodzinowa, która wiele mówi

Oprócz strojów, to podpis pod postem znalazł oddźwięk wśród jej obserwatorów. „Kolejny obrót słońca – i w jakiś sposób łagodniejsza, silniejsza, bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej” – napisała. „Ten miniony rok był piękny. Taki, który rozwija cię we właściwym kierunku, otwiera cię i pokazuje, ile miłości i światła cię otacza” – kontynuowała. Na koniec podziękowała swoim dzieciom, partnerowi i bliskim przyjaciołom: „Moja rodzina. Moje troje dzieci – całe moje serce. Rozświetlacie wszystko”.

Kobieta, która pisze własne zasady

Odkryta w wieku 19 lat w serialu „Ciemny Anioł”, za rolę, która przyniosła jej nominację do Złotego Globu, Jessica Alba zbudowała od tego czasu imperium przedsiębiorczości, współtworząc w 2011 roku „The Honest Company” – markę naturalnych produktów dla niemowląt i gospodarstwa domowego, której wartość rynkowa osiągnęła miliard dolarów. W wieku 45 lat, aktorka, przedsiębiorczyni i matka trójki dzieci, uosabia nowoczesny sukces, łącząc zmysł biznesowy, wpływy w mediach i zaangażowanie rodzinne, pozostając jednocześnie kluczową postacią w dziedzinie stylu życia i wzmacniania pozycji kobiet.

Krótko mówiąc, Jessica Alba świętowała swoje 45. urodziny na swój własny sposób: stylowo, szczerze i całkowicie sobą. Właśnie tak często świętuje się najlepsze urodziny.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Aktorka Gwyneth Paltrow dzieli się „nieoczekiwanymi" dziełami, które zdefiniują rok 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Amerykańska aktorka Gwyneth Paltrow nie potrzebuje pokazu mody, aby wpłynąć na branżę. Pod koniec kwietnia 2026 roku opublikowała...

