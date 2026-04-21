Występ modelki Gigi Hadid ponownie przyciąga uwagę do sukienki vintage

Fabienne Ba.
@gigihadid / Instagram

Jedna sukienka, jeden fason i cała epoka powraca. Wybierając sukienkę z odkrytym dekoltem na galę rozdania nagród Breakthrough Prize, amerykańska modelka Gigi Hadid z elegancją przypomniała wszystkim, dlaczego ten styl vintage zasługuje na powrót.

Bardzo zauważalny powrót na czerwony dywan

18 kwietnia 2026 roku Gigi Hadid przeszła po czerwonym dywanie podczas 12. dorocznej gali Breakthrough Prize Awards w Los Angeles. Na tę okazję wybrała białą, jedwabną, satynową suknię projektu Davida Komy o bardzo dopasowanym kroju, który podkreślał jej figurę. Głębokie rozcięcie z tyłu dodało stylizacji lekkości i ruchu.

Dekolt typu halter, kluczowy element stylizacji

To właśnie góra sukienki skradła show: odświeżony dekolt typu halter, ozdobiony broszką z klejnotami i krzyżującymi się ramiączkami wiązanymi z tyłu. Ten architektoniczny detal nadał kreacji niemal rzeźbiarski wymiar. Stylizację dopełniły pantofle na obcasie od Andrei Wazen i kryształowe kolczyki, nadając jej wyrazistą i świetlistą sylwetkę.

Cięcie z korzeniami Hollywood

Sukienka z dekoltem halter nie jest nowym wynalazkiem. Niezwykle popularna w latach 50. i 60., ucieleśniała hollywoodzki szyk, noszony przez takie ikony jak Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor. Jej charakterystyczny dekolt, utworzony z ramiączek wiązanych z tyłu szyi, odsłania ramiona, wydłuża szyję i nadaje jej naturalnie elegancką sylwetkę. Przeżyła renesans w latach 90. w bardziej opływowych wersjach: proste kroje, zwiewne, satynowe tkaniny, w nonszalanckim, szykownym stylu.

Wybierając tę sukienkę na jeden ze swoich nielicznych występów na czerwonym dywanie, Gigi Hadid nie tylko złożyła odważny akcent, ale także rozbudziła na nowo zainteresowanie stylem, który wiele osób zepchnęło do lamusa. To kolejny dowód na to, że moda nigdy tak naprawdę nie umiera.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W tej sukience z metalicznym połyskiem aktorka Eva Longoria tworzy niezapomniany look
Article suivant
„Cud": 44-letnia Natalie Portman ogłasza, że jest w ciąży

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Przeżywałam koszmar”: aktorka z serialu Bridgerton przerywa milczenie na temat swojego zdrowia psychicznego

Znana publiczności z roli w serialu „Bridgerton”, brytyjska aktorka Ruby Barker postanowiła otworzyć się na trudną rzeczywistość. W...

„Cud”: 44-letnia Natalie Portman ogłasza, że jest w ciąży

Natalie Portman z głęboką wdzięcznością podzieliła się tą nieoczekiwaną nowiną. Amerykańsko-izraelska aktorka, producentka i reżyserka spodziewa się trzeciego...

W tej sukience z metalicznym połyskiem aktorka Eva Longoria tworzy niezapomniany look

Na otwarcie nowej galerii Davida Geffena w LACMA w Los Angeles Eva Longoria wybrała kreację, która z pewnością...

Nowa, krótka fryzura 49-letniej aktorki Jessiki Chastain wywołuje poruszenie.

Amerykańska aktorka i producentka Jessica Chastain, znana od lat z długich, falowanych, rudych włosów, zaskoczyła wszystkich 18 kwietnia...

Aktorka Salma Hayek elegancko prezentuje swoje naturalne siwe włosy

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek nie ma zamiaru ukrywać swoich siwych włosów – wręcz przeciwnie. Na...

Piosenkarka Mariah Carey, 57 lat, wzbudziła sensację w czarnej sukience i skórzanych butach.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Mariah Carey niekoniecznie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zrobić furorę. 18 kwietnia 2026 roku...