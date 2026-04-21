Występ modelki Gigi Hadid ponownie przyciąga uwagę do sukienki vintage

Jedna sukienka, jeden fason i cała epoka powraca. Wybierając sukienkę z odkrytym dekoltem na galę rozdania nagród Breakthrough Prize, amerykańska modelka Gigi Hadid z elegancją przypomniała wszystkim, dlaczego ten styl vintage zasługuje na powrót.

Bardzo zauważalny powrót na czerwony dywan

18 kwietnia 2026 roku Gigi Hadid przeszła po czerwonym dywanie podczas 12. dorocznej gali Breakthrough Prize Awards w Los Angeles. Na tę okazję wybrała białą, jedwabną, satynową suknię projektu Davida Komy o bardzo dopasowanym kroju, który podkreślał jej figurę. Głębokie rozcięcie z tyłu dodało stylizacji lekkości i ruchu.

Dekolt typu halter, kluczowy element stylizacji

To właśnie góra sukienki skradła show: odświeżony dekolt typu halter, ozdobiony broszką z klejnotami i krzyżującymi się ramiączkami wiązanymi z tyłu. Ten architektoniczny detal nadał kreacji niemal rzeźbiarski wymiar. Stylizację dopełniły pantofle na obcasie od Andrei Wazen i kryształowe kolczyki, nadając jej wyrazistą i świetlistą sylwetkę.

Cięcie z korzeniami Hollywood

Sukienka z dekoltem halter nie jest nowym wynalazkiem. Niezwykle popularna w latach 50. i 60., ucieleśniała hollywoodzki szyk, noszony przez takie ikony jak Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor. Jej charakterystyczny dekolt, utworzony z ramiączek wiązanych z tyłu szyi, odsłania ramiona, wydłuża szyję i nadaje jej naturalnie elegancką sylwetkę. Przeżyła renesans w latach 90. w bardziej opływowych wersjach: proste kroje, zwiewne, satynowe tkaniny, w nonszalanckim, szykownym stylu.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Elizabeth Sulcer (@elizabethsulcer)

Wybierając tę sukienkę na jeden ze swoich nielicznych występów na czerwonym dywanie, Gigi Hadid nie tylko złożyła odważny akcent, ale także rozbudziła na nowo zainteresowanie stylem, który wiele osób zepchnęło do lamusa. To kolejny dowód na to, że moda nigdy tak naprawdę nie umiera.