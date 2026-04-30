Amal Clooney radykalnie zmieniła swój styl i nie pozostało to niezauważone.

Fabienne Ba.
Libańsko-francusko-brytyjska prawniczka, żona amerykańskiego aktora George'a Clooneya, Amal Clooney zawsze uosabiała klasyczną elegancję na czerwonym dywanie: długie suknie, perfekcyjne cięcia, rozwiane włosy i wyrafinowany, stonowany styl. 27 kwietnia 2026 roku postanowiła zaskoczyć wszystkich, zrywając z tym ponadczasowym wizerunkiem.

Gala wręczenia nagród Chaplina, wieczór poświęcony pamięci George’a

51. Gala wręczenia Nagrody Chaplina odbyła się w Alice Tully Hall w nowojorskim Lincoln Center – to największe coroczne wydarzenie filmowe w Lincoln Center, które co roku honoruje znaczący wkład w kinematografię. W 2026 roku uhonorowano amerykańskiego aktora George'a Clooneya. Na czerwonym dywanie powiedział magazynowi „People” , że otrzymanie nagrody było „szalone” i „trochę żenujące”, ale też „zabawne”. Zapytany o przygotowania, zażartował: „Nie przygotowujesz się – pijesz”.

Fioletowa mini sukienka Balenciagi, która przełamuje wszelkie schematy

Charakterystyczną cechą Amal Clooney na czerwonym dywanie jest suknia sięgająca ziemi, więc ta stylizacja stanowiła prawdziwą ewolucję. Na 51. galę wręczenia nagród Chaplin miała na sobie ciemnofioletową sukienkę mini z kolekcji Balenciaga na wiosnę 2026 roku, zaprojektowanej przez Piera Paolo Piccioliego. Bluzka z odkrytymi ramionami została uszyta z drapowanego materiału przypominającego pelerynę, inspirowanego tulipanem. Krótsza, bardziej dopasowana spódnica została wykończona panelem materiału z tyłu, który podkreślał warstwowy, obszerny efekt.

Amal Clooney uzupełniła swoją stylizację złotymi czółenkami z noskiem w szpic i złotą kopertówką od Begüm Khan. Z biżuterii wybrała Cartier: kolczyki Panthère de Cartier z motywem lamparta i szmaragdowymi oczami, bransoletkę Clash de Cartier oraz pierścionek Indomptables w kształcie zwierzęcia wysadzanego klejnotami.

Kok i nowe refleksy, całkowita przemiana

„Zmiana” nie ograniczyła się do sukienki. Amal znana jest z długich, lśniących włosów, ale jej stylista fryzur Dimitris Giannetos – który niedawno złagodził jej kolor jaśniejszymi pasemkami – zdecydował się na rzadki, sprężysty kucyk, dodając fryzurze świeżości. Stylista nazwał te nowe loki „pasemkami La Panthère” , opisując je jako „odważne, a jednocześnie naturalne i bardzo eleganckie”.

Spojrzenie, które dzieli w sieci

Reakcja prasy i internautów była natychmiastowa – i mieszana. Niektórzy chwalili śmiałość tego zerwania z jej dotychczasowym stylem, podczas gdy inni ubolewali nad brakiem „klasycznej elegancji”, która zazwyczaj czyni Amal Clooney jedną z najlepiej ubranych osób na świecie.

Tego typu debata przypomina przede wszystkim o tym, jak bardzo kobiecy wygląd jest wciąż oceniany, komentowany i przesadnie oceniany. Ani ich ciała, ani ich wybory strojowe nie powinny być przedmiotem ciągłej publicznej oceny. A przede wszystkim, „nowoczesność” czy „śmiałość” nie stoją w sprzeczności z elegancją: Amal Clooney w krótkiej sukience nie umniejsza swojej szykowności. Stylu nie mierzy się długością spódnicy ani przestrzeganiem sztywnych reguł.

Fioletowa mini sukienka, kok, biżuteria w panterkę – Amal Clooney nie zaskakiwała. Ale na 51. Gali Nagród Chaplina zaskoczyła. Niezależnie od tego, czy podoba się wam ta zmiana, czy nie, dowodzi ona jednego: nawet po latach czerwonych dywanów wciąż potrafi budzić sensację.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
