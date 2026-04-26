Widzieć zagrożenie wszędzie: dlaczego nasz mózg czasami przyjmuje taki odruch

Twój mózg nieustannie miga na czerwono. To tak, jakbyś miał w głowie zakodowaną syrenę alarmową, której nie możesz wyłączyć. Nawet w najbardziej prozaicznych sytuacjach, bez wyraźnego zagrożenia, pozostajesz w stanie najwyższej gotowości. Jeśli chodzi o wyobrażanie sobie najgorszych scenariuszy, masz więcej kreatywności niż jakikolwiek zawodowy filmowiec. Dostrzeganie zagrożenia wszędzie nie jest oznaką słabości ani lękliwej cechy charakteru.

Typowy objaw nadmiernej czujności

Ktoś spokojnie idzie za tobą? Od razu wyobrażasz sobie bandytę kradnącego ci torbę. Samochód jedzie za tobą w korku? Już wyobrażasz sobie, jak podpisujesz protokół wypadku na poboczu. Znajomy zwleka z odpowiedzią na twoją wiadomość? Myślisz, że jest na ciebie zły albo coś przeciwko tobie knuje, podczas gdy jest po prostu zajęty. Szef prosi o spotkanie, nie podając żadnych szczegółów? Szykujesz się do spakowania walizek i napisania pożegnalnego listu do kolegów.

Diagnoza jest oczywista: wszędzie widzisz zagrożenie, nawet w spokojnym i cichym otoczeniu. Twoi bliscy bez wahania nazywają cię „paranoiczką” lub „królową dramatu”. Jednak podskakiwanie przy najmniejszym hałasie, strach przed rozstaniem w chwili, gdy wybucha kłótnia w pralni, czy lęk przed pogryzieniem przez psa są wyczerpujące. Jesteś nieustannie w trybie „ostrzegawczym”. Twój mózg działa tak, jakby musiał cię chronić przez cały czas. Woli dać się zwieść, dostrzegając nieistniejące zagrożenie, niż przegapić realne.

Mówienie, że jesteś po prostu „na krawędzi”, „napięty” lub „podrażniony”, to niebezpieczne uproszczenie. Często dostrzeganie zagrożenia wszędzie i pozostawanie w stanie ciągłej gotowości świadczy o nadmiernej czujności. „Hiperczujność działa jak czujnik dymu, stale skanując otoczenie w poszukiwaniu potencjalnego zagrożenia, nawet jeśli jest ono mało prawdopodobne” – wyjaśnia psycholog kliniczny dr Joe Oliver w wywiadzie dla Refinery29 . To mechanizm przetrwania . Stres pourazowy, brak poczucia bezpieczeństwa i zaburzenia więzi stanowią żyzny grunt i paliwo. Krótko mówiąc, jeśli doświadczyłeś intensywnego szoku emocjonalnego, nieświadomie utrzymujesz tę „obronną” postawę.

Oznaka niepokoju wyprzedzającego

Twoje myśli stanowiłyby doskonały materiał na dystopijne filmy, takie jak „Czarne lustro” czy tragiczne seriale. Jeśli obsesyjnie myślisz o nadchodzącym wydarzeniu do tego stopnia, że rozważasz każdy możliwy scenariusz, a twoje dłonie się pocą, a serce wali ci jak młotem na długo przed tym fatalnym dniem, to nie jest to już przesadna czujność, ale lęk przed nadchodzącym momentem. To znaczy, lęk przed chwilą, mimo że jest ona jeszcze odległa.

Czeka cię badanie lekarskie, ale nie potrafisz spojrzeć na wszystko z dystansu: wyniki na pewno będą złe albo będą sugerować raka. A kiedy już ruszasz w trasę na wakacje, pojawiają się wspomnienia twojego samochodu, kompletnie rozbitego i zniszczonego, jakby wypadek był nieunikniony.

Dostrzeganie zagrożenia wszędzie, nawet tam, gdzie inni dostrzegają nieistotne szczegóły, to nie tylko wszechobecny pesymizm; to szczególnie wyniszczająca forma lęku. Może ona wynikać z dzieciństwa, niestabilnego środowiska lub traumy. Jeśli padłeś ofiarą molestowania ulicznego, włamania lub byłeś świadkiem brutalnej sceny, zachowujesz się tak, jakby morderca nieustannie deptał ci po piętach. I to jest ludzkie.

„Jeśli nasza integralność fizyczna lub psychiczna, lub integralność bliskiej osoby, została zagrożona, nasz stosunek do śmierci i świata ulega zmianie. Mózg może dojść do wniosku, że ten świat jest niebezpieczny i zacząć przeceniać ryzyko” – wyjaśnia psychiatra David Gourion w wywiadzie dla TF1 .

Skutki uboczne przytłaczających wiadomości

Jak możemy nie myśleć o najgorszym, skoro telewizja maluje obraz świata w ruinie, bez przyszłości? Trudno zachować pozytywne nastawienie w obliczu tak ponurych wiadomości, nieustannych konfliktów, notorycznych niedoborów i wszechobecnej przemocy. Słowo „kryzys” jest bezustannie powtarzane przez prezenterów wiadomości, obrazy są szokująco brutalne, a wiadomości rzadko kiedy dobre. I bez względu na to, jak bardzo starasz się zdystansować, te makabryczne wiadomości zmieniają twój sposób myślenia i podatność na strach. To złe samopoczucie, które jest ewidentnie złym samopoczuciem naszych czasów, ma nawet swoją nazwę, ponieważ jest tak powszechne: lęk informacyjny .

Badania są jednomyślne: im więcej tragicznych i wywołujących niepokój obrazów oglądasz w telewizji, tym bardziej wzrasta Twój stres. Według jednego z badań , osoby, które przez sześć godzin śledziły zamach bombowy na maratonie w Bostonie, znajdowały się w stanie bardziej krytycznym niż osoby, które doświadczyły ataku osobiście.

Dostrzeganie zagrożenia wszędzie to nie słabość, to nadopiekuńczość. Jak nadgorliwy ochroniarz, który po prostu potrzebuje otuchy… żeby w końcu móc oddychać. Dobra wiadomość jest taka: ten odruch nie jest nieunikniony. Mózg jest podatny na zmiany i można stopniowo przeprogramować tę tendencję do dostrzegania zagrożenia wszędzie, dzięki czemu nie będziesz już czuć się jak ofiara czy magnes przyciągający pecha.