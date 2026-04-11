Po „zagmatwanym” doświadczeniu wyjaśnia, dlaczego nie chce już chodzić na randki.

Léa Michel
@alixearle / Instagram

Twórczyni treści Alix Earle (@alixearle) niedawno opowiedziała swoim fanom o pierwszej randce, którą opisała jako „zagmatwaną”. W filmie opublikowanym na TikToku podzieliła się swoimi odczuciami po tym, jak kilka miesięcy po rozstaniu z byłym partnerem postanowiła wrócić na scenę randkową.

Pierwsza randka wprawiła ją w osłupienie.

W swoim filmie Alix Earle (@alixearle) wyjaśnia, że nie wiedziała, czego się spodziewać, zgadzając się na randkę. Mężczyzna skontaktował się z nią w prywatnej wiadomości, nawiązując do świata pielęgnacji skóry – tematu, który szczególnie ją interesował, odkąd niedawno założyła własną markę kosmetyków.

Zanim Alix Earle opowiedziała o szczegółach zdarzenia, zaznaczyła, że nie chce krytykować osoby biorącej w nim udział, którą opisała jako „miłą” i „sympatyczną”. Jednak sytuacja nie potoczyła się tak, jak sobie wyobrażała.

Nieoczekiwany obrót spraw

Według Alix Earle (@alixearle) randka rozpoczęła się wczesnym popołudniem, a jej plany obejmowały spacer po plaży w Malibu i kolację późnym wieczorem. Jednak szybko poczuła się niekomfortowo z powodu braku organizacji.

Alix Earle (@alixearle) wyjaśniła, że była zaskoczona długością ich pierwszej randki, która wydawała się dłuższa, niż się spodziewała. Para zatrzymała się w kawiarni, zanim kontynuowali podróż wzdłuż wybrzeża Kalifornii. Powiedziała, że kwestionowała kierunek, w którym podążali, dodając, że brak jasnego planu sprawiał, że czuła się nieswojo. Alix Earle wspomniała również o rozmowie, która wydała jej się nienaturalna, i kilku pytaniach, które ją zaskoczyły.

Zatrzymując się na chwilę, by zastanowić się nad swoim życiem miłosnym

Po tym doświadczeniu, twórczyni treści wyjaśnia, że poczuła potrzebę wycofania się z randek. Alix Earle (@alixearle) mówi teraz, że woli mieć bardziej jasne plany przed złożeniem zgody na randkę, podkreślając, jak ważne jest poczucie pewności siebie i komfortu.

To oświadczenie jest częścią zobowiązania do transparentności wobec swojej społeczności, z którą regularnie dzieli się chwilami ze swojego życia osobistego i zawodowego. Alix Earle wyjaśniła już swoim obserwatorom na TikToku, że obawia się powrotu na scenę randkową po rozstaniu kilka miesięcy wcześniej.

Doświadczenie, które było szeroko omawiane w Internecie

Film Alix Earle (@alixearle) wywołał liczne reakcje w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy dzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego doświadczenia. Niektórzy wspominali o podobnych sytuacjach, podczas gdy inni podkreślali wagę jasnej komunikacji na pierwszej randce.

Dzieląc się tą historią, Alix Earle (@alixearle) zwraca uwagę na oczekiwania i wątpliwości, które mogą towarzyszyć romantycznym spotkaniom. Jej relacja ilustruje, jak ważne jest poczucie komfortu i pewności siebie, jednocześnie przypominając nam, że każde doświadczenie może przyczynić się do lepszego zrozumienia własnych oczekiwań.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Badanie skupiło się na kolorze, który szczególnie przyciąga uwagę mężczyzn.

A co, gdyby prosty kolor mógł wpływać na to, jak jesteś postrzegany? Niektóre badania psychologiczne analizowały wpływ kolorów...

Koniec z niezręczną ciszą: ten typ oryginalnej randki przyciąga coraz więcej singli.

Przesuń w lewo, przesuń w prawo… a co, gdybyś całkowicie zmienił swoje pole gry? W obliczu znużenia aplikacjami...

Znalezienie miłości w klubie nocnym: romantyczny mit czy realna możliwość?

Choć niektóre pary spotykają się na białym obrusie lub w delikatnym blasku świec, niewiele z nich rodzi się...

„Wspólna rzeczywistość” pary: ta niewidzialna więź rzucona na światło dzienne przez neuronaukę

Spędzając tak dużo czasu z partnerem, niektóre z jego zachowań przeniosły się na ciebie i odwrotnie. Nawet jeśli...

Błaznowanie w miłości: prosta cecha charakteru czy ukryte przesłanie?

Twój partner wygłupia się w najbardziej delikatnych sytuacjach i traktuje wszystko jak żart. To prawdziwy żartowniś. Nawet w...

Jego żona traci wzrok; on wyobraża sobie projekt równie prosty, co poruszający.

W Japonii historia Toshiyukiego Kurokiego i jego żony Yasuko Kurokiego emanuje prostotą i głębią. Po ponad 30 latach...