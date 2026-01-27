Crans-Montana: Włoszka pokazuje swoje oparzenia i przerywa milczenie

29-letnia włoska weterynarz Eleonora Palmieri, poważnie poparzona twarzą i dłońmi w tragicznym pożarze w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii w sylwestra, zabrała głos po raz pierwszy. Z oddziału leczenia oparzeń w Cesenie niedawno opublikowała film, na którym widać jej obrażenia i przekazuje przesłanie wdzięczności i wytrwałości.

Nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia ocalałego

W krótkim filmiku Eleonory, który stał się viralem, widzimy, bez żadnych filtrów, lewą stronę jej twarzy pokrytą bliznami po płomieniach, a dłonie owinięte bandażami. Zamiast ukrywać ślady tragedii, postanawia pokazać je wprost. „Wiem, że trudno to oglądać, ale to rzeczywistość, której doświadczają ocaleni” – pisze.

W nocy 31 grudnia 2025 roku przebywała w barze Constellation, gdy wybuchł pożar. Zginęło czterdzieści osób, z czego połowa to osoby niepełnoletnie. Ciężko ranna została uratowana przez swojego partnera Filippo, po czym przewieziono ją ze szwajcarskiego szpitala na specjalistyczny oddział we Włoszech.

Surowe i godne świadectwo

Ze swojego szpitalnego pokoju Eleonora zwraca się bezpośrednio do mediów i swoich obserwatorów. „Za każdym nagłówkiem kryją się ludzie. Jest strach, odwaga, siła, którą odnajdujesz, gdy myślisz, że nic już nie zostało”. Jej proste i bezpośrednie przesłanie podkreśla niewidzialną przemoc, której doświadczają osoby, które przeżyły. Dziękuje tym, którzy ją wspierali: rodzinie, partnerowi, lekarzom i pielęgniarkom. „Nigdy nie byłam sama, nawet w najgorszych chwilach”.

Lekarze uważają teraz jej stan za „stabilny”, ale fizyczne i psychiczne następstwa będą się goić długo. W wywiadzie opublikowanym przez „La Repubblica” opowiada o tym piekielnym doświadczeniu: „Wszędzie dym, ogień wznoszący się nad miastem, niemożność ucieczki… a potem instynkt przetrwania. Przestajesz myśleć, po prostu idziesz naprzód, albo umierasz”. Ta bezpośrednia, bezkompromisowa relacja jest mrożąca krew w żyłach i stanowi dobitne przypomnienie absolutnego okrucieństwa tamtej nocy.

Wzruszający hołd dla zmarłego

Poza własnym przetrwaniem, Eleonora myśli o innych. „Myśl dla aniołów, którzy nie wrócili do domu” – pisze w swoim nagraniu. Jej przesłanie staje się hołdem dla wszystkich ofiar tragedii, sposobem na podtrzymanie ich pamięci. „Nigdy nie możemy przestać szanować życia” – podkreśla.

Jej słowa rezonują ze szczególną intensywnością w kontekście, w którym okoliczności tragedii – naruszenia przepisów bezpieczeństwa i odpowiedzialność organizatorów – wciąż są badane. Sama młoda kobieta odmawia obecnie komentarza w tej sprawie, woląc skupić się na odbudowie swojego życia.

Publiczne oświadczenie, symbol odporności

Publicznie ujawniając swoje obrażenia, Eleonora Palmieri przekształca swój ból w polityczne, ludzkie i uniwersalne przesłanie. Przypomina nam, że za każdą ofiarą kryją się historie życia, pogrążone w żałobie rodziny i zranione ciała. Jej czyn wywołał falę emocji daleko poza granicami Włoch i Szwajcarii. W komentarzach z całej Europy napływają wyrazy wsparcia. Wielu docenia jej odwagę, ale także to, że nie ukrywa prawdy.

Tragedia wciąż świeża w Crans-Montanie

W miarę jak śledztwo trwa, a odpowiedzialność jest stopniowo ustalana, pamięć o tragedii pozostaje żywa w Crans-Montanie w Szwajcarii. Pożar z 1 stycznia 2026 roku pogrążył miasto w żałobie, pogrążył w traumie społeczność i około stu rannych, których przyszłość wciąż jest niepewna. Zeznania Eleonory Palmieri przypominają o kluczowej prawdzie: przetrwanie oznacza również pielęgnowanie pamięci o tych, którzy odeszli. A przemówienie, nawet ze szpitalnego łóżka, jest już aktem oporu.

Dzięki swojej odwadze i transparentności Eleonora Palmieri przywraca ludzkie oblicze tragedii, którą zbyt często sprowadza się do statystyk. Jej przejmujące i pełne godności świadectwo przypomina nam, że uzdrowienie mierzy się nie tylko liczbą dni spędzonych w szpitalu, ale także siłą wewnętrzną i solidarnością.