Elle intègre sa prothèse de jambe à ses looks et bouscule les codes de la mode

Si le handicap passe rarement sur la scène des grands défilés, il n’est pas incompatible avec l’art de la mode. Pour la créatrice de contenu @allysstar_, amputée d’une jambe, ce n’est pas un obstacle au style mais une invitation à créer autrement et à faire preuve d’inventivité. Ainsi, sa prothèse n’est pas un simple objet médical pour tenir en équilibre : c’est le pilier de son allure, la pièce maîtresse de ses tenues.

Une prothèse unique en son genre

La créatrice de contenu @allysstar_ est une mine d’inspirations à elle seule. Cette femme, à la pointe du style, s’habille comme les mannequins des magazines et donne sa propre version des tendances. Elle tient ce genre de compte Instagram qui donne envie de tout épingler. Elle ne se contente pas de suivre des hashtags finissant par le mot « core » ou de copier ce qui existe déjà.

Auteure de looks à la fois sobres et pleins de caractère, elle parvient à faire des compositions cultes avec les pièces les plus simples du dressing. Elle fait partie de ces chanceuses à qui chaque look réussi, y compris les plus « nonchalants ». Et son aura n’est pas la seule raison d’un tel effet « whaou ». Si Lagerfeld avait rendu ses lunettes noires iconiques, tout comme Chanel avec son inlassable tweed, Alice, de son vrai nom, a aussi son accessoire attitré. Et à l’origine, il est plus imposé que choisi.

À chaque habillage, elle enfile une pièce qui ne répond ni à un phénomène de mode, ni à la prescription d’un média féminin, mais à un besoin physique. Il s’agit d’une prothèse et elle n’imite pas, trait pour trait, l’apparence charnelle d’une jambe normalement constituée. Elle est le témoin de la personnalité libre et joyeuse de sa propriétaire. C’est un superbe trompe l’œil : une fausse jambe parcourue d’un tatouage quasi intégral qui semble plus vrai que nature. Un motif tout en un qui apporte toute la fantaisie qu’une tenue exige.

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Quand mode et handicap ne font qu’un

Sur les podiums de la Fashion Week, à l’affiche des publicités urbaines étalées en dimension XXL dans la rue ou à l’intérieur des magazines, le handicap est sous-représenté pour ne pas dire totalement invisible. Rien d’étonnant puisque la mode conçoit ses pièces sur la base de corps « valides », sans particularités physiques et souvent moulés dans les standards.

Cependant, si elle manque régulièrement à son devoir d’inclusivité, Alice, elle, prouve que le handicap est loin d’être un blocage dans cette quête de coquetterie. La jeune femme, qui convoque la résilience à chaque post, montre ce qu’elle aimerait voir plus souvent lors des défilés de Victoria’s Secret ou des Fashion Week.

Elle ne cache pas sa prothèse sous d’épaisses couches de vêtements pour se fondre dans la masse et passer inaperçue dans l’espace public. Elle l’exhibe fièrement comme d’autres le font avec un sac à main griffé ou des bijoux de valeur. Sa prothèse, dessinée sur-mesure, est sa marque de fabrique, sa touche de fantaisie, un langage à part entière. Parce que non, le handicap n’est pas un mot interdit, ni une limite pour l’expression de soi.

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Une représentation qui compte

Le handicap est présent dans moins de 1 % des pubs depuis 25 ans. À Hollywood, 95 % des rôles impliquant un « handicap » sont campés par des acteurs valides. À en croire ces données alarmantes, le handicap semble être un motif rédhibitoire dans les castings de sélection.

Les personnes concernées, elles, se sentent alors marginalisées, oubliées, injustement laissées sur la sellette. À travers ses vidéos dans l’esprit « get ready with me » et ses contenus à la fois introspectifs et esthétiques, Alice leur ouvre un monde de tous les possibles où le handicap se raconte sans filtre, ni pudeur.

Gravure de mode, mais également entremetteuse de l’espoir et de l’optimisme, elle prouve que les barrières sont surtout dans la tête. Elle ne vit pas son handicap comme une perte, mais une occasion de se renouveler, de se réinventer et d’habiter ses vêtements autrement, avec encore plus de liberté et de plaisir.