« Voici à quoi ressemble un corps en bonne santé » : critiquée sur son physique, elle réplique

Être mince n’est pas une preuve de bonne santé, tout comme être ronde ou grosse ne signifie pas être en mauvaise santé. Face aux remarques sur son apparence, la créatrice de contenu Kalita Hon (@kalitaku) a choisi de répondre avec force et bienveillance.

Une réponse pleine d’assurance face au body-shaming

Critiquée sur son physique, la créatrice de contenu Kalita Hon connue sur TikTok sous le pseudonyme @kalitaku a décidé de ne pas rester silencieuse. Dans une vidéo largement partagée, elle s’adresse directement aux personnes qui commentent son corps de manière négative. Avec un message simple affiché à l’écran – « Voici à quoi ressemble un corps en bonne santé » – elle revendique son apparence sans chercher à se justifier.

Une façon de rappeler que chaque silhouette mérite du respect et qu’aucune personne ne devrait avoir à expliquer pourquoi son corps existe tel qu’il est. Plutôt que de répondre aux critiques par la colère, Kalita Hon (@kalitaku) choisit ainsi de mettre en avant la confiance en soi et l’acceptation de son image. Une prise de parole qui fait écho à de nombreuses personnes confrontées aux jugements sur leur apparence.

La santé ne se mesure pas à une silhouette

Derrière cette vidéo, le message est essentiel : l’apparence physique ne permet pas de connaître l’état de santé d’une personne. Un corps mince peut être en bonne santé comme il peut rencontrer des difficultés, tout comme un corps rond ou gros peut être en pleine forme ou non.

Réduire la santé à un poids ou à une taille entretient une idée fausse et peut alimenter des remarques blessantes. Les phrases comme « fais attention à ta santé » adressées automatiquement aux personnes rondes ou grosses partent d’un jugement basé uniquement sur le physique, alors que la réalité est bien plus complexe. La santé dépend de nombreux facteurs, et aucun regard extérieur ne peut déterminer cela simplement en observant un corps.

Un rappel important contre les injonctions esthétiques

Avec son message, Kalita Hon (@kalitaku) s’inscrit dans un mouvement plus large qui encourage à adopter un regard plus bienveillant envers soi-même. Le body positive invite à sortir des standards uniques de beauté et à reconnaître la diversité naturelle des corps.

Avoir des formes, être ronde, être grosse ou ne pas correspondre aux critères physiques souvent valorisés dans les médias ne devrait jamais être associé à un manque de valeur ou à un problème à corriger. Chaque corps raconte une histoire différente et mérite d’être respecté. Cette approche ne signifie pas ignorer la santé, mais simplement arrêter de confondre apparence et état de santé. Prendre soin de soi peut avoir de nombreuses formes, et cela ne passe pas par une seule définition du « corps idéal ».

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Une vague de soutien face aux critiques

La vidéo de la créatrice de contenu Kalita Hon a rapidement suscité de nombreuses réactions positives. Beaucoup d’internautes ont salué son assurance et son message, heureux de voir une personnalité rappeler que les commentaires sur le corps des autres peuvent avoir des conséquences.

En transformant une attaque personnelle en message d’acceptation, Kalita Hon (@kalitaku) met ainsi en lumière une réalité importante : personne ne devrait être réduit à son apparence. Son témoignage encourage à porter un regard plus doux sur son propre corps, mais aussi sur celui des autres. Car au fond, un corps en bonne santé n’a pas une seule forme, une seule taille ou une seule apparence.