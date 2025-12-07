Catégorisée « plus size », elle pose sans complexe et redéfinit les standards de beauté

Body positive
Clelia Campardon
@huntermcgrady/Instagram

La mannequin américaine Hunter McGrady signe son retour triomphal pour l’édition 2025 du magazine Sports Illustrated Swimsuit, photographiée en Suisse par Derek Kettela. Mère de deux enfants et pionnière du body positivity, elle y pose notamment en pièce de bain à fourrure, célébrant ses formes avec une assurance qui défie les normes traditionnelles.

Un parcours pionnier dans la mode inclusive

Pionnière dès 2017 comme l’une des mannequins les plus rondes à apparaître dans Sports Illustrated Swimsuit, Hunter McGrady a enchaîné les covers et shootings – Anguilla, Costa Rica, Belize, Mexique. En 2024, elle intègre la classe des « Légendes » pour les 60 ans du magazine, aux côtés de 26 icônes. Fondatrice en 2021 de la marque All Worthy (tailles XXS à 5X), elle milite pour une mode accessible à toutes les morphologies, refusant les Fashion Weeks non inclusives depuis 2019.

Un shooting alpin empowering

Pour cette année 2025, Hunter McGrady illumine les sommets suisses en deux pièces ornés de fourrure, posant avec confiance dans des décors enneigés qui exaltent sa silhouette. Ce choix vestimentaire met en valeur ses formes, transmettant un message clair : la beauté transcende tailles et âges. « La beauté n’est pas un numéro, une taille, un âge ou une ethnie – c’est nous toutes », déclare-t-elle, espérant inspirer les lectrices à se voir représentées.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hunter McGrady (@huntermcgrady)

Ambassadrice de la santé mentale, et pas que

Co-hôte du podcast « Model Citizen » avec sa sœur Michaela, Hunter McGrady collabore avec les marques Olay, Lane Bryant et Nordstrom, tout en brisant le stigma autour de la dépression et de l’anxiété. Issue d’une famille d’artistes, elle transforme ses hanches « trop larges » d’adolescente en atouts majeurs. Son mantra : prioriser l’estime de soi au-delà des apparences, rappelant que « nous valons toutes l’amour ».

Représentée par One Management et Wilhelmina, Hunter McGrady a ouvert des portes : première plus size en cover de The Knot (2019) et Health Magazine (2022). Son engagement pousse les marques à diversifier, prouvant que l’inclusivité booste les ventes et l’empowerment collectif. À travers SI Swimsuit, elle invite : « Quand vous vous voyez, vous pouvez l’être ».

En résumé, Hunter McGrady incarne bien plus qu’une mannequin : elle est le symbole d’une révolution douce mais puissante dans l’industrie de la mode. Par son assurance, sa visibilité et son engagement, elle démontre que la beauté ne se résume pas à des standards figés.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
Article précédent
« Les gens me fixent maintenant » : après un accident de plongée, son apparence change radicalement

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Les gens me fixent maintenant » : après un accident de plongée, son apparence change radicalement

Alejandro "Willy" Ramos, ancien plongeur péruvien professionnel, a vu sa vie basculer en 2013 lors d'un accident au...

Votre cou mérite mieux que d’être caché : voici comment le mettre en valeur

Votre cou n’a pas besoin de se cacher sous des couches de tissu ou d’être constamment jugé selon...

Tabous sur les vergetures : à 45 ans, cette mannequin décide d’en parler

Kelly Brook, actrice et mannequin emblématique des années 2000, a bouleversé les standards du "corps parfait" en affichant...

« On attend de toi que tu fasses un petit 38 » : Theodora se livre comme rarement sur son corps

Elle s’est fait connaître avec le titre "KONGOLESE SOUS BBL", un son addictif qui n’a pas tardé à...

« Des fesses plates et un gros ventre » : elle représente un corps rarement vanté

Les images virtuelles nous font croire que les hanches dites voluptueuses, les cuisses qui se frottent, les bourrelets...

Née sans jambes, elle a conquis les podiums de gymnastique

Paige Calendine, âgée de 14 ans, est une jeune gymnaste originaire d’Ohio (États-Unis) née sans jambes. Malgré un...