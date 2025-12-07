Catégorisée « plus size », elle pose sans complexe et redéfinit les standards de beauté

La mannequin américaine Hunter McGrady signe son retour triomphal pour l’édition 2025 du magazine Sports Illustrated Swimsuit, photographiée en Suisse par Derek Kettela. Mère de deux enfants et pionnière du body positivity, elle y pose notamment en pièce de bain à fourrure, célébrant ses formes avec une assurance qui défie les normes traditionnelles.

Un parcours pionnier dans la mode inclusive

Pionnière dès 2017 comme l’une des mannequins les plus rondes à apparaître dans Sports Illustrated Swimsuit, Hunter McGrady a enchaîné les covers et shootings – Anguilla, Costa Rica, Belize, Mexique. En 2024, elle intègre la classe des « Légendes » pour les 60 ans du magazine, aux côtés de 26 icônes. Fondatrice en 2021 de la marque All Worthy (tailles XXS à 5X), elle milite pour une mode accessible à toutes les morphologies, refusant les Fashion Weeks non inclusives depuis 2019.

Un shooting alpin empowering

Pour cette année 2025, Hunter McGrady illumine les sommets suisses en deux pièces ornés de fourrure, posant avec confiance dans des décors enneigés qui exaltent sa silhouette. Ce choix vestimentaire met en valeur ses formes, transmettant un message clair : la beauté transcende tailles et âges. « La beauté n’est pas un numéro, une taille, un âge ou une ethnie – c’est nous toutes », déclare-t-elle, espérant inspirer les lectrices à se voir représentées.

Ambassadrice de la santé mentale, et pas que

Co-hôte du podcast « Model Citizen » avec sa sœur Michaela, Hunter McGrady collabore avec les marques Olay, Lane Bryant et Nordstrom, tout en brisant le stigma autour de la dépression et de l’anxiété. Issue d’une famille d’artistes, elle transforme ses hanches « trop larges » d’adolescente en atouts majeurs. Son mantra : prioriser l’estime de soi au-delà des apparences, rappelant que « nous valons toutes l’amour ».

Représentée par One Management et Wilhelmina, Hunter McGrady a ouvert des portes : première plus size en cover de The Knot (2019) et Health Magazine (2022). Son engagement pousse les marques à diversifier, prouvant que l’inclusivité booste les ventes et l’empowerment collectif. À travers SI Swimsuit, elle invite : « Quand vous vous voyez, vous pouvez l’être ».

En résumé, Hunter McGrady incarne bien plus qu’une mannequin : elle est le symbole d’une révolution douce mais puissante dans l’industrie de la mode. Par son assurance, sa visibilité et son engagement, elle démontre que la beauté ne se résume pas à des standards figés.