Cette mannequin se revendique « midsize » et partage ses looks tout en confiance

Body positive
Fabienne Ba.
@angelinversace _ Instagram

La mannequin Alexi Daien s’impose progressivement comme une voix remarquée dans l’univers de la mode inclusive. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement ses looks et revendique son appartenance à la catégorie dite « midsize ». À travers ses publications, elle met en avant une approche de la mode centrée sur la confiance en soi et la représentation de différentes morphologies.

Une représentation de la mode entre standard et grande taille

Le terme « midsize » est utilisé pour décrire des silhouettes qui ne correspondent ni aux standards dits traditionnels du mannequinat ni à la catégorie plus-size. Cette appellation, de plus en plus visible dans l’industrie de la mode, reflète une volonté d’élargir la diversité des profils représentés. Alexi Daien s’inscrit dans ce mouvement en partageant des tenues variées, allant de looks du quotidien à des silhouettes plus sophistiquées.

Ses contenus mettent souvent l’accent sur la coupe des vêtements, les associations de styles et la manière d’adapter les tendances à différentes morphologies. La visibilité de profils midsize participe à une évolution progressive des représentations dans la mode, secteur historiquement marqué par des standards corporels très normés.

 

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Une publication partagée par Alexi Daien (@angelinversace)

Des looks partagés sur les réseaux sociaux

Sur ses plateformes sociales, Alexi Daien publie régulièrement des photos de ses tenues, mettant en avant différentes inspirations mode. Ses publications incluent notamment des robes ajustées, des ensembles minimalistes ou encore des looks plus décontractés. Cette approche permet de proposer des idées de style accessibles à un public varié, tout en valorisant la diversité des silhouettes.

Le développement des réseaux sociaux a contribué à l’émergence de nouveaux profils dans la mode, offrant davantage de visibilité à des créateurs de contenu et mannequins en dehors des circuits traditionnels.

 

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La montée en visibilité du mouvement midsize

La notion de midsize s’inscrit dans une évolution plus large vers une mode plus inclusive. Plusieurs marques ont progressivement élargi leurs gammes de tailles afin de mieux représenter la diversité des corps des femmes. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans cette transformation, en permettant à des profils comme Alexi Daien de partager leur vision de la mode et de toucher une audience internationale.

Une approche centrée sur la confiance en soi

Les contenus publiés par Alexi Daien mettent régulièrement en avant une approche positive de l’image de soi. Le partage de looks variés s’accompagne souvent d’un message encourageant à adopter un style personnel, indépendamment des standards traditionnels. Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large valorisant l’expression individuelle et la diversité des parcours dans l’univers de la mode. La visibilité de profils midsize contribue à diversifier les représentations et à élargir les références proposées au public.

En se revendiquant midsize, la mannequin Alexi Daien participe ainsi à une évolution des standards dans l’industrie de la mode. À travers ses looks et ses publications, elle met en avant une approche axée sur la confiance et l’expression personnelle. Son contenu illustre l’intérêt croissant pour une mode plus inclusive, qui reflète une plus grande diversité de morphologies et de styles.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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