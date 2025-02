Meghan Markle fait une ode à ses taches de rousseur et c’est inspirant !

Récemment aperçue sans maquillage dans une vidéo Instagram, Meghan Markle n’en finit pas de prôner l’acceptation de soi. La duchesse de Sussex, qui défie régulièrement les « règles » de la cour royale, a fait une ode à ses taches de rousseur lors d’un déplacement au Canada pour les Jeux Invictus. Cette phrase qu’elle a sorti devant deux petits garçons lui a permis de vaincre ses complexes lorsqu’elle était plus jeune. Un bel hommage à cette particularité physique que l’on surnomme poétiquement les « baisers du soleil ». À travers ses mots, Meghan Markle offre une vraie leçon de confiance et convertit les taches de rousseur en emblème de beauté.

Les taches de rousseur : un signe de beauté unique

Les taches de rousseur attisent les moqueries et sont régulièrement dépeintes en défaut. Ces points brunâtres qui constellent le visage ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Meghan Markle compte bien y remédier. Elle-même a le haut du nez moucheté. Mais pas question de camoufler ces petits ornements cutanés sous d’épaisses couches de fond de teint. L’épouse du prince Harry est fière d’arborer des taches de rousseur et elle l’a fait savoir lors des Jeux Invictus auxquels elle a assisté au Canada. Cet événement sportif est d’ailleurs porté par la famille royale et présidé par Harry.

Comme à son habitude, la duchesse de Sussex s’est montrée proche du peuple et n’a pas hésité à aller au contact des spectateurs présents dans les gradins. La journaliste Elizabeth Holmes, présente sur place, a capté quelques bribes de conversation. Une phrase, en particulier, a retenu son attention. Comme elle le mentionne sur ses réseaux sociaux, elle aurait entendu l’ex-actrice américaine parler de ses taches de rousseur à deux petits garçons, visiblement intrigués par ces dessins de peau. « Un visage sans taches de rousseur est une nuit sans étoiles », aurait-elle déclaré. Une phrase rassurante qu’elle n’a pas inventée et qu’elle tient d’un être cher.

Une phrase qui lui a aidé à surmonter ses complexes

Cette phrase, très imagée, elle l’a entendue pour la première fois dans la bouche de son papa. Un remède sur-mesure à ses complexes qui lui a permis de voir cette particularité comme un cadeau plus qu’un fardeau. D’ailleurs Meghan Markle, qui considère ses taches de rousseur comme une signature visuelle, en a rapidement fait son crédo. Elle l’a même gravé noir sur blanc, sur la couverture d’un livre écrit dans le cadre d’un projet étudiant.

« Certaines personnes pensent que les taches de rousseur sont étranges, mais je ne suis pas d’accord. Parce que si je n’avais pas de taches de rousseur, je ne serais pas vraiment moi-même ! », peut-on lire entre les pages

Meghan Markle, attachée à ses taches de rousseur

La duchesse de Sussex, croisée dans quelques comédies romantiques, attire régulièrement l’attention sur ses taches de rousseurs. Lors d’une interview donnée à la chaîne de télévision britannique Dave, elle a déclaré que si elle devait sortir un livre pour enfant à son image, il s’intitulerait « Les glorieuses aventures de Meg aux taches de rousseur ». Loin de se jeter des fleurs ou de frôler le narcissisme, Meghan Markle souhaite simplement rendre justice à ce détail physique inlassablement critiqué et présenté en imperfection.

De ce fait, elle déteste que les makeup artists dénaturent ce qui la rend « unique ». Bien souvent, lors de ses mises en beauté, ses taches de rousseur disparaissent sous la matière. Et c’est inadmissible pour elle, qui a toujours tout fait pour les rendre « visibles ». Maintenant, elle donne ses directives. Les pros du pinceau ont l’interdiction formelle de couvrir cette zone qui s’étire d’une pommette à l’autre.

« Les instructions de la duchesse étaient claires : « Je veux voir des taches de rousseur ! » Eh bien, c’était comme courir à travers des portes ouvertes pour moi. J’adore les taches de rousseur », a déclaré le talentueux photographe Peter Lindbergh

Alors que les taches de rousseur s’ancrent progressivement dans la mode et se forment de façon artificielle sur les visages qui n’en ont pas, Meghan Markle leur a fait une belle publicité. Elle nous rappelle à quel point nous devons être bienveillantes avec notre reflet. Le self love s’apprend dès le plus jeune âge.