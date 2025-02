Boostez votre confiance en 30 minutes grâce à cette tendance TikTok !

Que vous soyez du matin ou non, un petit coup de pouce pour démarrer la journée avec un mental d’acier ne fait jamais de mal. Vous avez peut-être vu passer cette tendance TikTok ultra-populaire qui a conquis des milliers de personnes : la « Hot Girl Walk ». L’idée est simple : marchez avec confiance, le cœur léger et les oreilles remplies de musique motivante pour redonner à votre esprit toute la force et l’énergie dont il a besoin.

C’est quoi la « Hot Girl Walk » ?

La « Hot Girl Walk », c’est un peu comme une marche méditative, mais avec une grosse dose de fun et d’attitude. C’est une marche de 30 à 40 minutes, accompagnée d’une playlist ultra-boostante, au cours de laquelle vous vous concentrez sur des pensées positives. Rien de révolutionnaire, nous direz-vous, après tout marcher est une activité de base. Mais c’est la manière de le faire qui change la donne : il s’agit là de marcher avec intention et de se recentrer sur soi-même, tout en éliminant le stress et les pensées négatives.

Le concept a été lancé par Mïa Lind, une étudiante californienne de l’Université de Californie du Sud, pendant le confinement en 2020. Elle cherchait une forme d’exercice qui lui donnerait une bonne dose de motivation, mais sans la pression d’une salle de sport puisqu’elles étaient fermées. En observant les effets bénéfiques de la marche sur son bien-être mental, elle a eu l’idée de transformer cette activité souvent sous-estimée en une véritable routine de confiance en soi. Résultat : un vrai phénomène qui envahit TikTok et qui fait des ravages auprès des utilisatrices en quête de bien-être mental.

Les règles de la « Hot Girl Walk »

Pour que votre Hot Girl Walk soit une réussite, il y a quelques petites règles à suivre. Rassurez-vous, rien de trop compliqué, vous n’avez même pas besoin de chausser vos baskets les plus stylées (même si ça peut être un bon boost d’estime de soi aussi). Voici les étapes qui composent ce rituel énergisant :

Soyez reconnaissante : commencez votre marche en vous concentrant sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça peut être un café du matin, un message d’une amie, ou même le simple fait que vous soyez en vie ! Cultiver la gratitude aide à éliminer les pensées négatives et à attirer le positif. Pensez à combien vous êtes sexy : oui, la « Hot Girl Walk » ne s’appelle pas comme ça pour rien. Mïa Lind recommande de se rappeler à quel point vous êtes belle. Cette affirmation positive est un petit rappel que la confiance commence par soi-même. Rien de mieux que de se dire qu’on est irrésistible, même si c’est juste pour soi. Visualisez vos objectifs : profitez de cette marche pour réfléchir à vos objectifs personnels. Quels sont vos projets à court et à long terme ? Visualiser ces objectifs permet de se motiver et de se sentir plus en contrôle. Et qui dit contrôle, dit confiance en soi ! Vous n’êtes pas juste en train de marcher, vous êtes en train de foncer droit vers un avenir radieux. Accompagnez le tout d’une playlist : la musique, c’est l’essence même de la « Hot Girl Walk ». Mïa Lind insiste en effet sur l’importance de créer une playlist qui vous donne envie de bouger et qui booste votre humeur. Des morceaux entraînants, puissants et qui vous rappellent à quel point vous êtes capable d’accomplir de grandes choses. Peu importe votre genre musical, l’idée est de choisir des chansons qui vous donnent de l’énergie et vous encouragent à marcher avec assurance. Marchez pendant au moins 4 km : l’idée est de vous offrir un véritable moment de répit et de lâcher prise. Alors, marchez pendant 30 à 40 minutes pour maximiser les bienfaits physiques et mentaux de la marche.

Quels sont les bienfaits de cette méthode ?

La « Hot Girl Walk » est un véritable rituel de bien-être, un moment dédié à la prise de recul et à la gestion de ses émotions. En effet, en vous concentrant sur 3 choses spécifiques pendant votre marche, vous commencez à réorienter vos pensées et à attirer des énergies positives dans votre journée. Et au-delà du côté « fun » et des affirmations positives, marcher tous les jours avec cette intention peut réellement avoir un impact sur votre bien-être. D’abord, c’est un excellent moyen de se déconnecter de l’agitation de la vie quotidienne et de se recentrer. Mais surtout, la marche permet de libérer des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur qui nous aident à réduire le stress et l’anxiété.

La « Hot Girl Walk » est ainsi bien plus qu’une simple « tendance TikTok » : c’est un véritable rituel de bien-être qui permet de booster la confiance en soi en quelques minutes chaque matin. Si vous ne l’avez pas encore essayé, qu’attendez-vous ? Sortez, mettez vos écouteurs et marchez vers vos rêves.