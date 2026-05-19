Confiance en soi : cette huile essentielle aiderait à mieux traverser les moments de doute

La nature est une pharmacie à ciel ouvert et possède une plante pour chaque problème, y compris les carences en amour-propre et l’inconfort en public. Si l’estime vous fait parfois défaut ou que la timidité vous envahit au point de faire rougir vos joues, une huile essentielle méconnue pourrait faire l’effet d’un philtre de confiance. Une potion chargée en bonnes ondes à appliquer avant une réunion délicate, un rendez-vous galant ou quand vous sentez les phrases négatives prendre le contrôle de votre esprit.

À noter : l’usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 7 ans, les personnes âgées, épileptiques ou souffrant de troubles cardiaques, de convulsions, de cancers hormono-dépendants, ou d’autres problèmes de santé. Il est recommandé de consulter un médecin avant toute utilisation.

Une huile essentielle qui dope l’estime

Si vous êtes adeptes de médecine douce, vous connaissez certainement l’huile essentielle de menthe poivrée pour apaiser les migraines ou le ravintsara pour déboucher le nez en période de rhume. Ces concentrés aromatiques qui donnent une odeur de magasin bio à votre intérieur n’ont toutefois pas encore révélé toute l’étendue de leur talent. Si elles savent apaiser le mental en période de stress ou calmer les infections ORL, elles ont un autre champ de compétence.

Dans cette grande collection végétale digne d’une étale d’apothicaire, il existe une formule presque magique pour les bobos intérieurs : ceux qui vous font douter de votre valeur et qui vous poussent à la comparaison. Si vous avez un complexe d’infériorité, une tendance à vous rabaisser constamment ou à vous auto-critiquer, cette huile essentielle a toute sa place dans votre besace. C’est un véritable engrais pour les petits égos, en difficulté de croissance, mais également un bon ingrédient pour combattre la gêne en public.

Il s’agit de l’huile essentielle du Petit Grain Bigarade, dont le nom original est Citrus aurantium. Elle contient de l’esters terpéniques, réputés pour ses propriétés équilibrantes et son rôle sur l’humeur. En résumé, c’est la positive attitude en flacon. Si vous redoutez une prise de parole devant une assemblée ou un discours de mariage, il vous suffit de la dégainer. Elle anesthésie tout de suite cette voix intérieure qui vous murmure sans cesse des scénarios catastrophes.

« Quand cette situation se présente et que la panique monte sans que l’on puisse la contrôler, le réflexe à prendre est d’en appliquer 2 gouttes (diluées à hauteur de 10% dans une huile végétale neutre comme l’amande douce) sur le plexus solaire, en étalant lentement et en respirant profondément », recommande l’aromathérapeute Danièle Festy entre les pages de son livre « Les huiles essentielles, ça marche » (Ed. Leduc).

Ces autres plantes qui peuvent aider à s’affirmer

Dans la grande famille des huiles essentielles, certaines plantes valent presque un « je t’aime » soufflé devant le miroir ou un post-it griffonné de mots encourageants. Par leurs senteurs enveloppantes et réconfortantes, elles invitent à cultiver un état d’esprit positif et trouvent naturellement leur place dans une démarche de bien-être personnel. À garder à portée de main pour créer une bulle de réconfort émotionnel et accompagner les moments où l’on souhaite retrouver élan, apaisement et assurance :

L’huile essentielle de lavande vraie. Elle ne sert pas seulement à parfumer le linge de lit ou les placards de vêtement. Elle a des propriétés anxiolytiques et agit comme un puissant anti-stress. Mental plus calme, ruminations quasi inaudibles, sensation de plénitude… voilà ce que vous pouvez en espérer.

L’huile essentielle de Myrte Vert. On l’appelle aussi l’huile anti-déprime. Au-delà de faciliter la respiration grâce à son côté tonifiant et sa fraîcheur incomparable, elle participe au bien-être général.

L’huile essentielle de Kunzea. Si vous vous sentez à bout de nerfs ou dépassés par le moindre petit événement, cette huile est faite pour vous. Prescrite en cas de fatigue mentale, elle semble avoir été créée pour notre ère moderne, où tout se vit en accéléré.

L’huile essentielle de laurier noble. Celle qu’on associe le plus symboliquement à la confiance et à l’affirmation de soi. Son odeur a une place dans les rituels liés à la prise de parole ou aux moments où il faut se sentir solide.

Certaines marques, bien enracinées dans le milieu de l’aromathérapie, proposent carrément des roll-on entièrement dédiés à la confiance en soi, une notion qui est loin d’être acquise. En général, il s’agit d’un assemblage intelligent de plusieurs huiles essentielles reconnues pour leur côté réconfortant. Ces quelques gouttes déposées sur le poignet ou sur les chakras du corps,

Un rituel bienveillant pour se reconnecter à soi

Ces huiles essentielles, en plus de participer à votre sécurité intérieure et de vous accorder une vraie sérénité d’esprit, imposent un nouveau rituel de bienveillance dans votre quotidien surmené. Elles ouvrent une parenthèse avec vous-mêmes et présagent une balade sensorielle divine. Appliquer quelques gouttes de ce nectar signé Mère Nature devient alors un acte d’auto-gratitude, de recentrage, de rééquilibrage. Vous faites enfin de votre bien-être une priorité. Vous ne vous contentez pas d’appliquer une huile essentielle au hasard : vous y ajoutez de l’intention, du cœur, de l’entrain. Et ça aide à changer d’état d’esprit.

Contrairement aux fragrances plus puissantes conçues par les grandes maisons, elles enveloppent le corps de douceur et présentent des vertus au-delà de l’odorat. En sortant ce flacon de votre poche, vous frimez comme Hermione à Poudlard, mais surtout vous dites silencieusement « je prends du temps pour moi », « je reprends le pouvoir ».

Quelques gouttes sur le plexus, une respiration profonde, les épaules qui redescendent… et soudain, ce rendez-vous qui semblait insurmontable paraît un peu moins vertigineux. Pas de sorcellerie là-dedans, juste un rappel discret que l’assurance sommeille parfois déjà en nous et qu’elle a juste besoin d’un coup de pouce extérieur.