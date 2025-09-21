Ces 3 mots transforment instantanément votre aisance en société

Confiance en soi
Fabienne Ba.
Christina Morillo/Pexels

Envie de gagner en confiance et de captiver lors de vos échanges ? Adoptez ces trois mots, utilisés par les experts en psychologie sociale pour fluidifier vos conversations et attirer immédiatement la sympathie.

« Imagine » : la clé d’une conversation engageante

Dès la première phrase, « imagine » (ou « imaginez », selon l’interlocuteur en face) capte l’attention et invite à la projection : ce mot encourage l’autre à visualiser la scène, à s’impliquer comme acteur actif de l’échange. Grâce à ce déclencheur, la discussion devient vivante et l’écoute décuplée.

« Tu sais » : susciter la complicité et l’authenticité

En glissant « tu sais » (ou « vous savez ») dans une conversation, vous transmettez une intimité, une réflexion partagée qui crée du lien immédiat. Ce mot fait tomber les barrières et transforme l’inconnu en interlocuteur impliqué, prêt à interagir véritablement.

 

« Parce que » : convaincre et guider la réflexion

Enfin, introduire « parce que » structure l’argumentation, donne une raison à l’autre, et facilite la persuasion, selon les experts en psychologie sociale. Ce levier psychologique aide à faire accepter votre point de vue et à guider efficacement la décision dans l’échange social.

En résumé, pratiquer ces trois mots permet de sortir de la routine, d’éveiller la curiosité et de dominer les situations sociales. La conversation devient instantanément plus naturelle, fluide et impactante.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
