Porteuse de trisomie 21 et conseillère municipale, elle propage le bonheur dans sa ville

Investie dans la vie politique de la ville d’Arras depuis 2020, Éléonore Laloux prouve que le mot impossible n’est pas français. La trentenaire dément à elle seule toutes les idées reçues autour de la trisomie 21. Elle porte l’écharpe tricolore sur ses épaules mais aussi les couleurs du changement. Munie de ce chromosome de la joie, elle insuffle un vent de fraîcheur au sein de son conseil municipal et œuvre pour l’inclusion, l’esprit d’entraide et la bienveillance.

Un parcours qui force l’admiration

La vie n’a pas toujours été tendre avec Eleonore Laloux mais dès son premier souffle, la pétillante jeune femme a affirmé son esprit combatif. Atteinte d’une malformation cardiaque, ses premiers mois de vie n’ont pas été des plus paisibles. À un âge où les autres bébés gazouillent joyeusement et font couiner des girafes, elle a subi une opération à cœur ouvert délicate. Les médecins étaient plutôt alarmistes et lui présageaient un passage sur terre éclair. Pourtant, aujourd’hui Eléonore est une figure inspirante pour ne pas dire une petite star locale.

Déjà à quatre ans, son visage trônait en grand format sur les panneaux publicitaires de la ville d’Arras, accolés à des vœux de fin d’année. Elle semblait prédestinée à une belle carrière politique. Après avoir suivi une scolarité ordinaire jusqu’au lycée, elle a décroché un CDI à l’hôpital d’Arras au service de facturation. Exposée aux regards moqueurs des autres et sans cesse remise en doute, elle a pourtant tracé sa route avec une positivité innée et un optimisme contagieux. Pour elle, le handicap c’est surtout dans la tête.

D’ailleurs elle a préféré porter une autre étiquette, plus concrète et moins stigmatisante, en rejoignant la liste du maire Frédéric Letruque en 2020. Une consécration pour Eléonore, qui porte l’écharpe aussi bien que sa différence. Mais surtout la suite logique d’un combat mené de front par ses parents. En 2010, ils ont créé le collectif “Les Amis d’Éléonore” pour défendre les droits et la voix des personnes porteuses de trisomie 21. Ce qui explique le tempérament frondeur et l’éloquence de la trentenaire, habituée à débattre sur ce sujet qui la concerne plus que quiconque.

Une femme qui incarne le changement

Élue conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur, elle n’a pas un rôle de figurante. Loin d’être une simple égérie de la bonne humeur, elle est force de proposition et concrétise des idées qui devraient être la norme. Alors que de nombreuses personnes ne font plus confiance aux personnalités politiques, Éléonore la restaure avec des actions qui ont du sens. Et depuis qu’elle occupe ces fonctions, la ville d’Arras est devenue un espace plus accessible et accueillant.

Éléonore est à l’origine de feux de signalisation avec décompte pour donner des indications supplémentaires aux personnes handicapées. En connaissance de cause, elle a aussi dédoublé 40 plaques de rues pour les placer à hauteur de 1m20 pour que les personnes comme elles puissent mieux se situer dans l’espace public. Elle a également instauré un nouvel événement ludique et fédérateur baptisé l’Incluthon pour réunir les valides et les personnes porteuses de handicap. Pas de paroles en l’air ou de fausses promesses, Éléonore se démène pour transformer ces lieux communs, en s’assurant de n’oublier personne.

Une mentalité positive qui se ressent dans la ville

Contrairement à d’autres politiques, qui agissent pour soigner leur image et remonter leur cote de popularité, Éléonore est bienveillante par nature. Elle n’a pas d’arrière-pensée cupide que de la bonne volonté. Si pour les habitants de la ville, Éléonore est une héroïne, la jeune femme se considère comme une citoyenne ordinaire. Elle le rappelle d’ailleurs dans sa biographie “Triso et alors!”, un ouvrage au titre annonciateur qui en dit long sur son état d’esprit.

En plus de son écharpe et de la cape que certains lui prêtent, Éléonore a aussi reçu la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mérite. Une distinction qui salue sa persévérance, sa détermination et son engagement pour une société plus équitable. Quelques années plus tard, elle posait à côté de la première Barbie trisomique dont elle est l’ambassadrice.

Son parcours inspire, touche, et remet de l’humain au cœur des priorités. Eléonore donne un visage, une voix, une énergie nouvelle à ce combat, et contribue à faire bouger les lignes, avec son sourire communicatif. Si l’altruisme devait avoir un visage, il prendrait les traits d’Éléonore, notre Marianne des temps modernes.